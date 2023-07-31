¿Quién salió eliminado de MasterChef Celebrity 2023 este 30 de julio?

Hemos llegado a la etapa más importante dentro de MasterChef Celebrity 2023, donde todos los famosos han demostrado tener un gran talento en la cocina más famosa de México, aunque los jueces son más exigentes cada domingo. Fue por eso, que este domingo 30 de julio, la eliminada fue nada menos que la actriz Ana Patricia Rojo.

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¿Quién fue el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

Las cosas se han complicado en la cocina de MasterChef Celebrity 2023, ya que los jueces tienen el firme objetivo de seguir incrementando el nivel de exigencia para los famosos, quienes tienen que hacer su mejor esfuerzo para no sumarse a la lista de eliminados, entre los que están: Alejandro Lukini, Pedro Prieto, Poncho de Nigris, Gabriela Goldsmith, el Padre José de Jesús Aguilar, Jimena Longoria, Emir Pabón, Jorge ‘El Travieso’ Arce, Cibernético, Lis Vega y la más reciente, Ivonne Montero. ¿Quién será el próximo en salir?

El programa estuvo lleno de muchos retos para los famosos, tanto que nadie logró subir al balcón en la primera ronda. Sin embargo, el enfrentamiento de eliminación fue muy particular para todos.

Los famosos tuvieron que cocinar con la dinámica de un campamento, por lo que solo tenían un ración de gas. Esta situación acabó con la participación de Ana Patricia Rojo en MasterChef Celebrity 2023, quien se quedó sin gas para seguir cocinando, por lo que su platillo no cumplió con las expectativas de los jueces.

¿Cómo fue la despedida del eliminado?

Solo quedan nueve participantes dentro de MasterChef Celebrity 2023, por lo que cualquiera que salga eliminado, va a dejar un gran hueco en el corazón de sus compañeros, ya que han formado una gran amistad.

Al final, todos lamentaron su salida, ya que había sido una de las rivales a vencer a lo largo de toda la temporada.

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¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity?

No te pierdas MasterChef Celebrity 2023 todos los domingos, en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO y a través de la App TV Azteca EN VIVO.

