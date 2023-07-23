La competencia se pone más intensa en la cocina más famosa de todo México, ya que los famosos no quieren salir de MasterChef Celebrity 2023, pero los jueces están siendo mucho más exigentes con los platillos.

Por ese motivo, los famosos tendrán que mostrar todo lo que han aprendido del arte culinario, pues de lo contrario podrían ser los próximos en salir de MasterChef Celebrity 2023.

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¿Cuál fue el reto de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

El reto de este domingo 23 de julio en MasterChef Celebrity 2023, será mucho más complicado, pero va a estar lleno de muchas emociones, donde los famosos van a tener que llegar al límite de sus capacidades en la cocina.

El primer reto puso a prueba a los famosos, pues tenían que presentar un platillo digno para los jueces, pero ninguno de los participantes logró cumplir con eso, por tal motivo, todos tuvieron que volver a cocinar.

¿Quién subió al balcón hoy en MasterChef Celebrity 2023?

El primer famoso en subir al balcón, será aquel que tenga el mejor platillo, el cual debe sorprender a los chefs, Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena.

Los famosos que no cumplan con el objetivo, tendrán que ser parte del reto de salvación, donde el riesgo de quedar eliminados es mayor.

Nadie tuvo la fortuna de subir al balcón en el primer reto de la noche, en la segunda oportunidad, tuvieron que hacer una receta creativa, aunque los ingredientes fueron juntados por alguno de sus compañeros.

Sin embargo, al final los famosos tuvieron que hacer su receta, pero la exigencia de los chefs está en su punto más alto. Por lo que Manu Nna, fue el único de los participantes en lograr subir al balcón, mientras el resto fue al reto de eliminación.

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¿Quién salió expulsado de MasterChef Celebrity 2023 en el programa de hoy 23 de julio?

Lamentablemente, el balcón es un privilegio al que no todos pueden llegar, por lo que los peores platillos de la noche tendrán que defender su lugar en el reto de eliminación, donde cualquiera puede salir de MasterChef Celebrity 2023.

La competencia estuvo muy cerrada, mientras los chefs sorprendieron a todos con su nivel de exigencia. Sin embargo, para el reto de eliminación, los jueces salieron de la cocina más famosa de México, pues al volver, iban a probar los platos sin saber quien los preparó.

Al final, luego de una noche que estuvo llena de desastres para ella, Ivonne Montero fue la eliminada de MasterChef Celebrity 2023.