MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Ana Patricia Rojo?

Estamos a días de iniciar la tercera temporada de MasterChef Celebrity, el reality de cocina más exitoso de la televisión mexicana en donde diversas celebridades mostrarán semana a semana sus dotes culinarios. Una de las famosas que dará su mayor esfuerzo por conquistar los paladares de la ‘Cocina más famosa de México’ es Ana Patricia Rojo.

¿Qué famosos participarán en MasterChef Celebrity 2023? Ellos son los famosos que veremos en MasterChef Celebrity 2023:

Poncho de Nigris.

Alejandro Lukini.

Fabiola Campomanes.

Eduardo Capetillo Gaytán.

Pedro Prieto.

Ana Patricia Rojo.

Jorge ‘El Travieso’ Arce.

Lis Vega.

Jimena Longoria.

El Padre José de Jesús Aguilar.

Ivonne Montero.

Emir Pabón.

Irma Miranda.

Cositas.

El Cibernético.

Gabriela Goldsmith.

Francisco Palencia.

Romi Marcos.

Mónica Dionne.

Manu NNa.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Poncho de Nigris?

¿Quién es Ana Patricia Rojo?

Ana Patricia Rojo Stein, mejor conocida en el medio del espectáculo como Ana Patricia Rojo, es una famosa actriz de telenovelas y series mexicanas. Nació el 13 de febrero de 1974 en Villahermosa, Tabasco, es hija de Gustavo Rojo y Carmela Stein, quien fuera ex Miss Perú.

A los 5 años tuvo su primer contacto con el mundo del espectáculo, hizo su debut formal como actriz en la cinta “Los reyes del palenque” en 1979. Al año siguiente formó parte del melodrama “Al final del arco iris”.

También te puede interesar: FOTOS | ¡Estas son las primeras celebridades confirmadas para MasterChef Celebrity!

Tiempo después, Ana Patricia Rojo regresó a la pantalla grande, posteriormente actuó en melodramas, entre muchas otras y destacó también en el teatro en la obra “La Caperucita Roja”.

A lo largo de su carrera actuó en 28 telenovelas; sin embargo, desde el 2019 Ana Patricia Rojo estuvo alejada de las cámaras y sets de grabación y decidió mantener un perfil bajo. Desde entonces no había participado en ningún otro proyecto y hará su regreso durante la tercera temporada de MasterChef Celebrity 2023.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity 2023: Ellos son los famosos que se suman a la nueva temporada.

No solo es actriz, @ANAPATRICIAROJO también es una apasionada de la cocina y ahora podrá mostrar sus dotes culinarios en la nueva temporada de #MasterChefCelebrity.🍳👩🏽‍🍳¡Nos sorprenderá!💥Mantente pendiente.👀 pic.twitter.com/YxU5rmprYE — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) May 5, 2023

¿Cuándo y dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023?

Para poder ver el talento de los famosos dentro de la cocina de MasterChef Celebrity 2023, solo tendrás que poner la señal de Azteca UNO este domingo 14 de mayo en punto de las 20 horas, además podrás seguir todas las emociones por la App TV Azteca EN VIVO.