Así respondió Anahí cuando fans le pidieron su firma para tatuársela

Aunque el “Soy Rebelde Tour” fue un éxito, para Anahí dejó un saldo negro pues además de terminar distanciada de algunos de sus compañeros por el desfalco de su mánager Guillermo Rosas, sigue sin recuperar del todo el oído, esto tras sufrir una perforación en el tímpano a causa de la mala colocación de un dispositivo que ayuda al artista a monitorear su propia voz en los conciertos.

¿Qué dijo Anahí”?

“Es que nunca volví a oír igual, pero pues ya, lo que quedó”, dijo Anahí, quien fue captada por las cámaras de Ventaneando al salir de un evento ecuestre junto a su esposo Manuel Velasco, y llamó la atención que al preguntarle por el documental de la gira de RBD, del que tanto se ha hablado, dijo desconocerlo.

“¿Qué documental? No lo conozco aún, mira, mejor alúmbrame, no andes de hartón con tus preguntas”, dijo Anahí.

¿Anahí relanzará uno de sus discos? Próxima a cumplir 42 años de edad y 40 de carrera, respondió a la versión que apunta a que podría relanzar uno de sus discos.

“¿Qué tal oye, qué tal mi vejez? Tenemos que festejar mi vejez. Y mi cumpleaños”, agregó Anahí, quien reveló que “(vamos a) festejar por todos lados, les tengo sorpresas”.

Anahí atendió a algunos fanáticos que ya la esperaban y bromeó con algunos que le pidieron su firma en el brazo para tatuársela. “No, no empiecen… no hagan tonterías, cuando tengamos 80 vamos decir: ‘Qué hice, para qué me tatué?’. No, no, ¿cómo crees? Me da no sé qué eso. Manuel, ve esto, tú deberías tatuarte uno acá”.

Por cierto que Don Manuel Puente, padre de Anahí, también asistó al evento y se dijo feliz con los nietos que su hija le ha dado: “Me ha dado dos nietos que son mi máxima felicidad como todos los que tengo. Tengo varios, pero esos dos son especialmente los más pequeños”.