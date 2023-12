“Por nada me lo hubiera perdido”, ¿fue una indirecta de Anahí a Poncho Herrera?

RBD sigue disfrutando de las mieles del éxito durante su gira del reencuentro y el adiós. Cabe mencionar que los pasados días 30 de noviembre, 1, 2 y 3 de diciembre la agrupación se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México y, en uno de esos conciertos Anahí le habría enviado una indirecta a Poncho Herrera.

Sin embargo, todavía tiene dos fechas más pactadas en el recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco, además de uno más en el Estadio Azteca el próximo 21 de diciembre, con el cual cerrarán su exitosa gira.

Te puede interesar: RBD: ¿La gira está en riesgo por enfermedad de Anahí y Dulce María?

¡Checa homenaje a RBD! ¡Te encantará lo que hicieron los conductores!

¿Anahí le envió una indirecta a Poncho Herrera?

Durante uno de los conciertos que ofreció RBD en el Foro Sol, Anahí saltó al escenario con una camiseta que llamó la atención de todos, ya que en ella le agradeció a su público por no haberlos olvidado durante todos estos años que estuvieron fuera.

También te puede interesar: Memes le dan la bienvenida al primer concierto de RBD en la CDMX

El hecho fue captado y compartido en redes sociales, incluso hubo quienes aseguraron que se trató de una indirecta a Alfonso Herrera, quien se negó a formar parte de la gira del reencuentro y el adiós de RBD.

¿Cuál fue la indirecta? Aunque se desconoce si fue una indirecta, Anahí compartió una emotiva fotografía, en donde les agradeció a los fanáticos de RBD que compraron un boleto para verla a ella y a sus compañeros de agrupación.

Te puede interesar: Poncho Herrera no volverá a RBD, pero habló sobre su exitosa gira

En la imagen aparece ella portando una playera blanca que dice “Gracias México por no olvidarnos”, pero eso no fue todo, ya que la cantante escribió “¡Gracias infinitas! ¡RBD es y será siempre lo más increíble que nos pasó juntos! Por NADA me lo hubiera perdido. Gracias vida”. Este comentario fue tomado por los internautas como una indirecta para Poncho Herrera.

¿Poncho Herrera estará en el último concierto de RBD?

Mucha ha sido la expectativa sobre si Alfonso Herrera estará presente en el cierre de la gira de RBD, la cual tendrá lugar el próximo 21 de diciembre en la cancha del Estadio Azteca. Sin embargo, el actor ha dejado en claro que no podrá estar por compromisos laborales.