RBD: ¿La gira está en riesgo por enfermedad de Anahí y Dulce María?

La gira de RBD marcha viento en popa y próximamente llegará a suelo mexicano; sin embargo, en las últimas horas se han encendido las alarmas debido a que dos de sus integrantes se encuentran enfermas, nos referimos a Anahí y Dulce María.

La carga ha sido extenuante y el desgaste físico ha sido bastante para los integrantes de RBD que poco a poco comienzan a sentir los estragos, Anahí y Dulce María recientemente dieron a conocer que están enfermas, por lo que muchos han comenzado a cuestionarse si corre peligro el “Soy Rebelde Tour”.

¿Qué tienen Anahí y Dulce María?

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, Anahí y Dulce María dieron a conocer que están enfermas y tienen tos y fiebre. Manuel Velasco, esposo de Anahí, dijo desconocer el padecimiento de la cantante, mientras que Dulce María aseguró tener bronquitis.

¿Qué dijeron Anahí y Dulce María?

“OMG. Pasé la peor noche, me duelen los huesos, no sé qué pasa. No es COVID, eso creo, me acaba de dar hace poco, por quinta vez”, escribió Anahí junto a una fotografía en la que mostró un termómetro que registraba 38 grados de temperatura.

A su vez, Dulce María, publicó una imagen donde aparece con una mascarilla para respirar y la acompañó con el siguiente texto: “Desde el lunes he estado con fiebre y mucha tos y dolor de espalda, y ahorita estoy ronca. Ya estoy medicada desde el martes, el doctor dice que es un virus (ni covid ni influenza), empecé con una gripa viral que avanzó y se convirtió en bronquitis. Por eso casi no tengo voz”.

¿Qué pasará con el resto de la gira de RBD? Esta situación podría afectar el resto de conciertos que la agrupación tiene pendientes en Brasil, donde han tenido un éxito rotundo, tras 15 años de ausencia. Posteriormente llegará a México para el cierre de su gira.

La agrupación se presentará el próximo 23 y 24 de noviembre en el Estadio Mobil Super en Monterrey, luego el 26 y 27 de noviembre en el Estadio 3 de marzo, en Zapopan. Para seguir con siete conciertos en el Foro Sol y cerrará con broche de oro en el Estadio Azteca, el 21 de diciembre.