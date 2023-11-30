Memes le dan la bienvenida al primer concierto de RBD en la CDMX
RBD se presentará este jueves en el Foro Sol de la CDMX, en el que será el primero de sus 6 conciertos en este recinto y los memes no faltaron.
La espera al fin terminó y después de varios años fuera de los escenarios, RBD volverá a pisar un escenario en la CDMX y lo hará en el Foro Sol de la Ciudad de México. Este jueves 30 de noviembre la agrupación ofrecerá el primero de sus seis conciertos programados en el recinto de la alcaldía Iztacalco.
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El “Soy Rebelde Tour” hará vibrar al público de la CDMX con la energía de Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckerman, quienes después de varios años de ausencia se presentarán en la capital del país.
¡Checa homenaje a RBD! ¡Te encantará lo que hicieron los conductores!
RBD es una agrupación que se formó en el 2004 gracias al melodrama del mismo nombre, entre sus más grandes éxitos están: “Sálvame”, “Enséñame”, “Rebelde”, “Este corazón”, “Aún hay algo”, “Solo quédate en silencio” e “Inalcanzable”, entre muchos otros.
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Luego de cinco años de éxitos y grandes conciertos, la agrupación se separó; sin embargo, se reencontró este 2023, aunque en esta ocasión no contó con la presencia de uno de sus integrantes, nos referimos a Alfonso Herrera, quien decidió no sumarse a la gira del reencuentro y del adiós.
¿Cuándo inician los conciertos de RBD en la CDMX?
RBD se presentará este 30 de noviembre, seguidos de los días 1, 2, 3, 16 y 17 de diciembre en el Foro Sol de la Ciudad de México y cerrará su exitoso tour en la cancha del Estadio Azteca. Es por eso que sus fans están que no caben de emoción, así lo han demostrado en redes sociales donde han compartido grandes memes.
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¿Cuál será el setlist de RBD?
Algunas de las canciones que los fans de RBD podrán escuchar esta noche son:
- Tras de mí
- Un poco de tu amor
- Cerquita de ti
- Aún hay algo
- Otro día que va
- Así soy yo / Cuando el amor se acaba / Fuego
- Inalcanzable
- Tenerte y quererte / Me voy / Dame / Y no puedo olvidarte / Para olvidarte de mí
- Enséñame
- ¿Qué hay detrás?
- Quisiera ser
- Celestial
- Bésame sin miedo
- Ser o parecer
- Futuro exnovio / ¿Qué fue del amor?
- No pares
- Este corazón
- Siempre he estado aquí
- Era la música / Wanna play / Cariño mío
- Empezar desde cero
- Una canción / A tu lado / Quizá / Adiós
- Solo quédate en silencio
- Sálvame
- Nuestro amor
- Rebelde
Mañana es el concierto de #RBD estoy bien emocionado pic.twitter.com/8rLlM4xLCd— Eduardo SG (@EduardoSG16) November 30, 2023
NO ESTOY PREPARADO PARA EL CONCIERTO DE RBD HOY #forosol #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/KIcHB4lOe4— oscar_ferragni (@oscar_ferragni) November 30, 2023
¡ES HOOOOY! ¡ES HOOOOY! Nos vemos en el foro sol #SoyRebeldeTour @maiteperroni @Anahi @DulceMaria @christopheruck @christiancha ✨️ pic.twitter.com/awQRFuc4ju— IntensosPorRBD 🇲🇽 (@IntensosPorRBD) November 30, 2023
Se retrasó el vuelo a CDMX y hoy es el concierto de RBD, ¿llegaremos? pic.twitter.com/wyUUxAnFaF— Javi (Taylor’s Version) 🩵🩵🩵🩵🩵 (@javmelmor25) November 30, 2023
Y el concierto de RBD!!! 🗣️🤓 https://t.co/z3bQH8eo08— Bryan Brazales (@BryanBrazales) November 30, 2023
Por andar organizando mi viaje a Europa se me olvidó por completo mi ofni para RBD y mi concierto ya es mañana… pic.twitter.com/bMK4Vi0DE0— Ale 🌷 (Taylor’s Version) (@alex_Jb28) November 29, 2023