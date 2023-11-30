Memes le dan la bienvenida al primer concierto de RBD en la CDMX

La espera al fin terminó y después de varios años fuera de los escenarios, RBD volverá a pisar un escenario en la CDMX y lo hará en el Foro Sol de la Ciudad de México. Este jueves 30 de noviembre la agrupación ofrecerá el primero de sus seis conciertos programados en el recinto de la alcaldía Iztacalco.

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El “Soy Rebelde Tour” hará vibrar al público de la CDMX con la energía de Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckerman, quienes después de varios años de ausencia se presentarán en la capital del país.

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RBD es una agrupación que se formó en el 2004 gracias al melodrama del mismo nombre, entre sus más grandes éxitos están: “Sálvame”, “Enséñame”, “Rebelde”, “Este corazón”, “Aún hay algo”, “Solo quédate en silencio” e “Inalcanzable”, entre muchos otros.

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Luego de cinco años de éxitos y grandes conciertos, la agrupación se separó; sin embargo, se reencontró este 2023, aunque en esta ocasión no contó con la presencia de uno de sus integrantes, nos referimos a Alfonso Herrera, quien decidió no sumarse a la gira del reencuentro y del adiós.

¿Cuándo inician los conciertos de RBD en la CDMX?

RBD se presentará este 30 de noviembre, seguidos de los días 1, 2, 3, 16 y 17 de diciembre en el Foro Sol de la Ciudad de México y cerrará su exitoso tour en la cancha del Estadio Azteca. Es por eso que sus fans están que no caben de emoción, así lo han demostrado en redes sociales donde han compartido grandes memes.

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¿Cuál será el setlist de RBD? Algunas de las canciones que los fans de RBD podrán escuchar esta noche son:

Tras de mí

Un poco de tu amor

Cerquita de ti

Aún hay algo

Otro día que va

Así soy yo / Cuando el amor se acaba / Fuego

Inalcanzable

Tenerte y quererte / Me voy / Dame / Y no puedo olvidarte / Para olvidarte de mí

Enséñame

¿Qué hay detrás?

Quisiera ser

Celestial

Bésame sin miedo

Ser o parecer

Futuro exnovio / ¿Qué fue del amor?

No pares

Este corazón

Siempre he estado aquí

Era la música / Wanna play / Cariño mío

Empezar desde cero

Una canción / A tu lado / Quizá / Adiós

Solo quédate en silencio

Sálvame

Nuestro amor

Rebelde

Mañana es el concierto de #RBD estoy bien emocionado pic.twitter.com/8rLlM4xLCd — Eduardo SG (@EduardoSG16) November 30, 2023

Se retrasó el vuelo a CDMX y hoy es el concierto de RBD, ¿llegaremos? pic.twitter.com/wyUUxAnFaF — Javi (Taylor’s Version) 🩵🩵🩵🩵🩵 (@javmelmor25) November 30, 2023

Y el concierto de RBD!!! 🗣️🤓 https://t.co/z3bQH8eo08 — Bryan Brazales (@BryanBrazales) November 30, 2023