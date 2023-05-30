André de Regil sufrió violento desalojo en villas de Juan Gabriel.

Carlos André de Regil, uno de los mejores amigos del desaparecido Juan Gabriel y a quien el cantante dejó como beneficiario del usufructo vitalicio de su casa de Cancún conocida como Villas Xolumado, habla en exclusiva para Ventaneando sobre el violento desalojo que sufrió el pasado 3 de mayo a manos de supuestas autoridades judiciales del Municipio, obedeciendo a una denuncia de Dolores López Lira, propietaria del predio donde se ubican las villas.

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¿Cómo fue el desalojo de las villas de Juan Gabriel?

Recuérdese que André y su esposa, Briseida Landa Verde, habían resistido los intentos de desalojo desde el 2020, cuando Martínez desconoció el contrato del usufructo vitalicio de la propiedad, firmado por ella y el propio Juan Gabriel, en 2015.

Aunque esta vez nada pudieron hacer, pues las supuestas autoridades judiciales ingresaron al lugar portando armas de alto calibre y con una presunta orden de cateo. Esta es la historia de terror que Regil denuncia haber vivido.

A las 6:30 estábamos ya en casa, regresando de unas clases de baile de las niñas y de repente de la nada en la puerta aparecen encapuchados y gritando que había una orden de cateo, eso nos sorprendió mucho, llevaban armas largas, armas cortas

Encañonan a mi esposa, a las niñas, las niñas se asustan, corren, se van a esconder, en eso veo entrar al jefe de seguridad del hotel vecino y veo también, al apoderado legal se mete. En un cateo, no sé por qué estas personas van acompañando a las autoridades

De Regil fue detenido sin que se le informara la razón, mientras que sus hijas, menores de edad estuvieron detenidas por más de una hora sin la presencia de su esposa.

Nunca se me informa por qué me detiene, a mi esposa, también la custodian, a las niñas las meten a una camioneta por más de una hora y media, casi dos horas, las niñas están confundidas, aterrorizadas, no les permiten. La niña se empieza a hiperventilar, es asmática, mi esposa les pide que por favor le den su nebulizador, se lo niegan

¿De qué lo estaban acusando?

De Regil fue llevado a la Fiscalía, donde los judiciales afirmaron que lo detuvieron afuera del predio en posesión de marihuana y lo señalan de narcomenudeo.

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Llegando a la Fiscalía, se me informa que me detienen por narcomenudeo, a mi jamás me cacharon las bolsas, que me encontraron hierba en las bolsas. Ellos falsificaron mi firma en el reporte, dicen que me detuvieron afuera de la barda del lugar Xolumado y es falso, porque yo estaba en mi casa, adentro en la recámara

De Regil alza la voz para visibilizar su caso y porque teme por la integridad de él y su familia.

