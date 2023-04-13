El testamento de Juan Gabriel no puede ser anulado de ninguna manera.

Alfonso Arnáez es claro y contundente, aunque se intente impugnar, una y otra vez el testamento de Juan Gabriel, no hay manera de anularlo, pues hay pruebas fehacientes que es legítimo y verdadero, como encargado de los asuntos penales de la sucesión testamentaria del cantante, desde hace cuatro años Arnáez, habló a propósito de las recientes declaraciones del abogado Gustavo Herrera, quien advirtió que presentará una demanda para echar abajo el testamento, en el que Iván Aguilera aparece como heredero universal del Divo de Juárez.

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A mí lo que me llama la atención de sus manifestaciones, es que, de ningún momento, dice a quién está representando, dice qué prefiere mantenerlo en el anonimato y, también ha manifestado que está buscando, al parecer a la mamá de Jean o a la mamá de Joao para que se unan a su demanda y demás. Él se está basando, dice que encontró un nuevo testamento del maestro Aguilera del año 1994, en el cual deja como herederos a sus cuatro hijos, eso no es nada nuevo para nosotros

El maestro Aguilera, hizo un nuevo testamento en 2014, el cual ya quedó firme, evidentemente anula el testamento anterior, de hecho, él menciona que tiene documentos contundentes para afirmar que el maestro Aguilera no estuvo en la notaría el día que se firmó el contrato, dice que tiene pruebas diciendo que él estaba en el dentista en la Ciudad de México el día que se firmó el testamento, pero bueno, ya existen medios de transporte que en dos horas te trasladan de un lugar a otro

Eso suponiendo, sin conceder que haya estado en el dentista como él lo afirma, también argumenta que tiene pruebas de que el pasaporte con el cual se identificó en la notaría es falso, existe ya un criterio y una resolución por parte de la Suprema Corte que declara totalmente válido el pasaporte

El litigante, afirmó que tienen todo el derecho de intentarlo, pero solo van a perder su tiempo en el proceso.

Existen, también dictámenes oficiales, realizados por peritos de la Fiscalía que, dicen que la firma que está en el testamento del año 2014 es de puño y letra del maestro Aguilera, él está en todo su derecho de intentarlo, pero sinceramente, lo único que va a hacer es perder el tiempo y hacerle perder el tiempo a sus clientes. En caso de que él presente una denuncia o una demanda con documentos o manifestaciones falsas, tomaremos acciones en su contra

¿Qué dice de la impugnación de Alberto Aguilera?

Y, sobre la impugnación que Alberto Aguilera, mejor conocido como el Junior, promovió hace cuatro años en Cancún, dijo:

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