Esto dijo Andrea Duro cuando le preguntaron sobre Chicharito.

Andrea Duro fue la última novia formal del delantero mexicano que milita en el LA Galaxy de la MLS, Javier ‘Chicharito’ Hernández, antes de que él comenzara a salir con la modelo e influencer australiana Sarah Kohan, con quien procreó dos hijos (Noah y Nala) y de la cual se separó en 2021 tras dos años de matrimonio.

Chicharito y Andrea Duro iniciaron su relación en julio de 2017, desde entonces, se enviaban todo tipo de mensajes románticos y compartían diversas fotografías juntos; sin embargo, el amor entre ambos terminó de buenas a primeras.

La ruptura estuvo llena de rumores y aparentemente se habría dado por supuestos reclamos del delantero a la actriz ibérica, pero fue hasta mayo de 2018 que Chicharito lo hizo oficial a través de un contundente mensaje en el que decía: “Estoy y sigo soltero. Fin del comunicado”

No obstante, todo parece indicar que la relación entre ambos no terminó mal, en 2019, durante un evento en Barcelona, la actriz dejó en claro que le tiene mucho cariño al máximo goleador histórico de la Selección Mexicana.

“Sí, bueno yo es que no tengo mucho que hablar de esto. No me gusta hablar de mi vida privada y menos de una persona que no está en mi vida. Ya comenté en una entrevista que, por favor, me dejarais de preguntar... Es un tipo al que querré mucho siempre porque al final nos hemos llevado muy bien, hemos sido muy felices juntos el tiempo que estuvimos y estoy feliz por él porque ya ha podido rehacer su vida”, dijo en aquel entonces.

Actualmente, la actriz de 30 se siente plena y dispuesta a empezar la vida de verdad, incluso en octubre de 2021 reveló a una revista que la vida apenas empezaba. “He llegado a un punto en el que los 29 me dan hasta pereza. Los 20 han sido una época de mucho aprendizaje, de cambios muy divertidos, pero también muy cansados. Quiero que se acabe; estoy harta. En mi opinión, la vida empieza a los 30. Antes no sabía nada y ahora tienes experiencia, sabes quién eres, cómo eres... Jamás volvería a los veintipocos. Crees que estás de vuelta de todo y no tienes ni idea de nada”.

Por otra parte, las cámaras de Ventaneando se encuentran en Madrid, España, debido a la ceremonia de los premios Platino, la cual se llevará a cabo este fin de semana y donde Andrea Duro también estará presente; sin embargo, acudió a un evento que se realizó en el Wanda Metropolitano donde exfutbolistas y famosos disputaron un encuentro amistoso.

Ahí, Linet Puente aprovechó para saludarla y preguntarle por el exdelantero del Manchester United y Real Madrid, a lo que ella respondió: “Hace muchísimo tiempo que no lo veo, bueno, como sabéis, tenemos muy buena relación después de la separación y simplemente, él sabe que lo quiero mucho y que, vamos, quiero y le deseo todo lo mejor”.