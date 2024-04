Andrea Ele habla sobre el festival al que únicamente acudió a verla una persona

Ella es Andrea Ele, la joven cantautora de Culiacán, Sinaloa, que se hizo viral este fin de semana debido a que, a su presentación en el Festival Pa’l Norte en Monterrey, únicamente asistió una amiga suya. Pero, ¿quién mejor que ella misma para contarnos esta particular experiencia?

¿Qué dijo Andrea Ele?

En charla exclusiva con Ventaneando, Andrea Ele relató: “estuve en escenarios acústicos y mi horario de entrada era a las 2 y media, y el evento lo abren a las 2 de la tarde, entonces yo sabía cuando recién me dijeron mi hora y de que tú vas a ser la primera. Dije ‘es muy posible que no haya tantas personas pero no importa, yo así sea una o dos, o cinco, o mil personas, siempre voy a dar lo mejor de mí”.

“Pero bueno, la realidad es que sí es amiga mía esta chava, pero no es verdad que solo estaba ella, también estaba mi familia. Estaban otras personas, mi papá, mi fan número uno ahí estaba enfrente y yo lo vi llorando. De hecho casi no lo podía ver porque si lo veía sentía que rompía más”, acotó.

“El management donde estaba fue el que me consiguió esto y la verdad es que sí llegué solita porque hubo unos cambios en la empresa en la que estaba. Pero lo sacamos, lo sacamos”, agregó Andrea Ele.

¿Qué dijo tras la viralización de su presentación? Andrea Ele agradece que su singular presentación se haya hecho viral, pues hoy más gente se ha interesado en saber de ella y de su música.

“Yo la verdad pensé que iba a ser algo negativo en mi carrera y esto, al contrario, ha sido demasiado favorecedor, demasiado positivo. A mí me escribió Guayna, me han escrito varios, ahorita el nombre que más recuerdo es Guayna”, recalcó.

Andrea Ele aseguró que “me ha traído comentarios muy bonitos, muy lindos, eso sí, estoy muy agradecida de verdad de todo corazón de eso”. Por último, aseguró que seguirá luchando como artista independiente para ganarse un lugar en el mundo de la música.

“Así son las cosas y por algo pasan. Y yo creo que todo tiene un propósito en esta vida y por algo ahorita está siendo mi momento”, finalizó.