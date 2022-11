Andrea García rompe el silencio y habla sobre los problemas con Andrés García.

Andrea García y su padre han tenido una serie de diferencias en los últimos años, incluso han estado distanciados. Los problemas entre ellos se han hecho más notorios en últimas fechas, principalmente por los problemas de salud que han aquejado a Andrés García.

A David lo invadió la emoción al interpretar el tema ‘Sentirme vivo’.

Hace unos meses se dio a conocer que había existido una reconciliación entre ambos, pero esto jamás sucedió y Andrés García lo desmintió y aseguró que su hija únicamente lo buscó cuando tuvo los reflectores encima.

Luego de las declaraciones de su padre, Andrea no se había pronunciado al respecto; sin embargo, reapareció hace unos días en Los Ángeles, ciudad donde ella radica luego de alejarse de las cámaras y de su familia.

¿Qué dijo Andrea García? En una reciente entrevista para Chisme No Like, la hija de Andrés García mencionó que su padre está pasando por un difícil momento en su salud. “Para la audiencia y para todos, está la celebridad Andrés García, pero es un señor, un ser humano que está pasando por una situación bien difícil y dolorosa”, aseguró.

Así mismo, declaró que no se defenderá de las cosas que ha dicho su padre de ella sobre su distanciamiento, “entonces, aunque yo tenga mi razón, no vamos a decir la razón y mi derecho de defenderme, no lo voy a hacer porque mi compasión y mi consciencia de procesar lo que está pasando va primero, aunque me dé hasta con la cubeta”.

Por último, dejó en claro que sí ha habló con su papá sobre los problemas que los han distanciado, pero no desea ventilar los detalles pues no le gusta hablar sobre su vida privada, aunque en ocasiones no le queda de otra.

“Fue público, que tuve la oportunidad de hablar con él y yo así lo sentí, como que Dios me dijo, ‘vas a tener la oportunidad de hablar con tu papá con claridad’”, añadió.

Sobre aquel reencuentro aseguró que fue algo emotivo, pero después de eso su padre ya no le contestó el teléfono y la bloqueó y actualmente no tiene acceso a él. Por último, Andrea García se siente dolida por la situación, pero entiende que su papá no atraviesa por un buen momento. “Está bien, aunque me duele y es un proceso bien difícil, pues es parte del proceso que él está pasando”, finalizó.