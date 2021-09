Reaparece Andrea García tras supuesta desaparición. (FOTO)

En plena venta de las propiedades de Andrés García, su hija Andrea García reapareció sorpresivamente en las redes sociales, demostrando así que está con vida y enfocada en sus asuntos.

“Decídete y házlo o no lo hagas. Bendecido fin de semana”, escribió la actriz. “Recuerda que tú eliges cómo sentirte (independientemente de tus circunstancias)", añadió en otra de sus publicaciones.

Andrea García habría quedado fuera del testamento de Andrés García

Las publicaciones de Andrea García llaman la atención, pues Andres García confesó que había dejado fuera de su testamento a su hija, tras no verla durante muchos años.

“Yo creo que ella no quiere aparecer. Ella tiene unas amistades muy raras. Pues la dejamos con sus amistades. No aparece porque ni quiere aparecer, es un tipo de gente con el que ella anda de amiga, que yo no la paso, pero si ella es feliz así, pues déjenla que sea feliz, ni la voy a obligar, ni me voy a pelear con ella, ni le voy a decir nada. Ya está grande”, dijo aquella vez el actor.

Todo parece indicar que la hija del galán de telenovelas radica en Estados Unidos desde hace algún tiempo, pero no se desapareció.

