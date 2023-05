Andrea Legarreta y Erik Rubín tienen buena relación tras separación.

Después de un matrimonio de más de 20 años, Andrea Legarreta declaró en exclusiva a los micrófonos de Ventaneando que la relación con Erik Rubín se mantiene estrecha, al grado que compartirán escenario en la nueva versión de “Vaselina: El Musical”.

¿Cómo es su relación con Erik de Rubín?

Sobre la relación que mantiene con su exesposo, Andrea Legarreta aseguró que siempre ha hablado con la verdad y ella y Erik se amaban y siguen siendo una familia: “Yo salí a decir algo que es de verdad, o sea, nosotros nos amamos”.

“Es muy triste que a veces en la sociedad predomine la idea de que cuando una pareja deja de serlo… pues tiene que dejar de ser una familia. Que si se dieron una historia hermosa de amor, que si se dieron lo más bonito de sus vidas, para mí lo incongruente sería pelearnos, tratarnos mal, gritarnos, tener pleitos con abogados y poner en una situación de angustia a nuestras hijas”, recalcó Andrea.

Así mismo, la conductora señaló que quizá muchas personas no entienden esta situación porque no han vivido una historia similar: “Quizás quienes no lo entienden es porque su historia de vida en pareja ha sido distinta”.

¿Andrea y Erik Rubín trabajarán juntos?

Tal como mencionamos al principio, la pareja compartirá escenario en la obra “Vaselina: El Musical”, por ello, Legarreta sentenció que la relación con Erik es tan cordial que incluso es su jefe y la invitó a trabajar en este proyecto.

“Yo creo que lo ideal sería, que en la sociedad lo normal fuera que las personas que se amaron, que se dieron cosas hermosas, que tienen una gran familia, que lo normal fuera que se siguieran respetando y amando de otra forma, quizás si no lo entienden es problema de ellos, a mí no me quita el sueño”, agregó.