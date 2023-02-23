Apio Quijano responde tras ser señalado en la separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta.

Tras la separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta, hubo rumores sobre que Apio Quijano tenía algo que ver con el rompimiento, por lo que rompió el silencio sobre el tema en exclusiva para Ventaneando.

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Pues lo siento muchísimo, yo creo que son dos personas que admiro, que respeto su carrera, grandes seres humanos, que bonito que el amor trasciende de esa forma y, pues ya. O sea, cómo que lo hagan eterno ese amor y ya, la verdad es que me han echado mucho a mí y no tengo nada que ver

La verdad es que ya, que me dejen en paz, si no es una cosa es otra, caray. De verdad, no tengo nada que decir, están aventándole mucho por los 90’s y por la parte de actuación que hacemos en el escenario, nada que ver, nada que ver, es un show y nada más, es un buen amigo y tan, tan. A mi ya se me resbala, exactamente, soy muy verdadero, mi bocota, mi bocota me avienta, pero nada que ver

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¿Qué dijo Federica Quijano de la separación? Por su parte, Federica Quijano, también fijó su postura ante el rompimiento de la pareja.

La verdad, es que apenas ayer me enteré también y, me preguntaron si yo sabía algo, la verdad es que no tenía ni la menor idea. Era mi pareja más estable del medio y fue de ‘Ahí, si ellos no, ¿Cómo vamos a poder nosotros?’

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