Andrea Legarreta y Erik Rubín intentaron salvar su relación. ¿Cómo?

Andrea Legarreta asegura que hizo todo los posible junto con Erik Rubín para salvar su relación antes de tomar la decisión de separarse, incluida la de terapia en pareja.

¿Qué hicieron Andrea Legarreta y Erik Rubín para salvar su matrimonio?

En un encuentro con los medios donde estuvo presente Ventaneando, Andrea Legarreta reveló que hicieron de todo para salvar su matrimonio: “Fuimos a terapia, fuimos a diferentes, o sea, lo hablamos mucho, retomamos por amor, no por ellas (nuestras hijas) porque ellas son niñas maduras, las niñas están bien. Sus padres nunca vamos a dejar de serlo, al final no es como que tengamos el alma rota, son etapas difíciles”.

¿Cómo están Andrea y Erik tras su separación? La conductora declaró que ambos están tranquilos en “amor, en paz, hay gente que a veces no lo entiende y dice: ‘pero cómo, si se aman tanto ¿por qué?’. Sí, sí hay mucho amor".





¿Hubo algo turbio en su separación?

Cuando nuestro reportero le preguntó si había existido algo turbio en su separación, Legarreta recalcó que eso es lo que espera la gente porque “están ávidos de pensar en eso. No hay nadie más, para ninguno no hay nadie más, no hay ni ganas ni siquiera, o sea, no hay nadie más, no hay pleitos, no hay mala onda, no hay malos tratos”.

¿Cómo fue su convivencia después de tomar la decisión de separarse?

Andrea Legarreta también compartió cómo a pesar de que decidieron separarse hace cinco meses, lograron seguir conviviendo e incluso ir de vacaciones el pasado fin de año.

“La familia de cuatro ahí está… Habernos ido de viaje juntos de fin de año, pasar Navidad con nuestras familias, o sea, nosotros no tenemos ninguna necesidad de estar fingiendo, actuando, aparentando. Nunca hemos dicho que somos perfectos. Somos mejores amigos”, recalcó.

¿Qué dijo sobre los rumores que señalan a Melissa y Apio Quijano?

Sobre los videos con los que se insiste que Apio Quijano pudo haber sido el tercero en discordia, Andrea Legarreta dijo: “Es absurdo, me parece que hay gente que es muy mala, me parece que hay gente muy cruel, sin empatía… Respeto mucho a la comunidad gay, pero Erik lo que menos tiene es ser gay, o sea, en buen onda, yo quiero mucho al Apio”.

Igualmente, descartó algún desliz de Erik Rubín con Melissa López de JNS: “Es absurdo, Melissa está perdidamente enamorada de Poncho y él de ella y, Erik y Melissa son grandes amigos, grandes, se quieren muchísimo, entonces, son cosas que suceden en el escenario, estas historias de coreografías, no quieran ensuciar algo donde no”.