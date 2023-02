Melissa de JNS reaccionó así a la reciente separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta.

Melissa de JNS reaccionó así a la reciente separación de Erik Rubín.

De forma sorpresiva, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación luego de más de 20 años de casados, tiempo en el que procrearon dos hijas, Mía y Nina; sin embargo, los rumores no se hicieron esperar, por ello, personajes como Melissa López y Apio Quijano salieron involucrados.

¿Melissa fue señalada como la tercera en discordia?

Como ya es costumbre tras una separación, las especulaciones no se hicieron esperar, fue así como surgió el rumor de la existencia de una tercera en discordia, nos referimos a Melissa de JNS, quien salió involucrada sin deberla ni temerla. Cabe mencionar que Melissa ha compartido escenario con Erik en la gira “90’s Pop Tour”.

¿Qué dijo Melissa sobre la separación de Erik y Andrea? Las cámaras de Ventaneando captaron a Melissa en el Aeropuerto, donde aprovechamos para preguntarle en exclusiva sobre los rumores que han surgido y que desafortunadamente la han involucrado en el rompimiento de Erik Rubín y Andrea Legarreta.

La integrante de JNS reveló cómo van a apoyar a su compañero de espectáculo luego de anunciar su separación de su esposa: “Obviamente que sepan que aquí estamos para los dos y lo que necesiten pues cuentan con nosotros”.

Cabe mencionar que Melissa López ya también pasó por un proceso de separación, por lo que le aconsejó a Erik Rubín que “podrán hablar, podrán decir, podrán opinar pero solamente tú y tu pareja saben la verdad y cuando las cosas no están bien y la decisión de separarse es la mejor, es lo que le da paso a cada uno de los involucrados”.

¿Qué opina sobre los señalamientos en su contra?

Cuando le preguntó nuestra reportera sobre qué opinaba de que la estuvieran involucrando a ella y a Apio Quijano, Melissa López aseguró que “es muy doloroso que te involucren en algo así, cuando de mi parte solamente hay respeto y cariño. Para empezar, me respeto, hay respeto hacia mi pareja que es Poncho, respeto hacia la familia de Poncho, hacia mi familia, hacia Erik, hacia Andrea, hacia las niñas…, no se vale y la gente no entiende que muchas veces lo que pasa en el escenario es un show montado, es un número que se sigue, es actuación, entonces no se vale, no es justo y duele mucho y más cuando no haces nada malo”.