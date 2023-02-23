Erik Rubín rompe el silencio sobre su separación de Andrea Legarreta.
Luego de anunciar su separación de Andrea Legarreta, Erik Rubín rompió el silencio sobre el tema a su llegada al Aeropuerto de Ciudad de México.
Tras el comunicado por medio de redes sociales por parte de Erik Rubín y Andrea Legarreta, donde revelaron que desde hace cinco meses se encuentran separados, el cantante rompió el silencio sobre el tema en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Te puede interesar: ¿Erik Rubín participará en la gira ‘Perrísimas’ junto a Paulina Rubio y Alejandra Guzmán?
Bien lo digo, qué más te puedo decir de eso, o sea no hay nada más que decir. Mira, creo que está muy claro, ahí lo que está en el comunicado y qué más te digo, o sea no hay más que decir. Gracias, muy bien, la verdad afortunadamente es algo que también hemos platicado con ellas desde hace ya tiempo y entonces, estamos tranquilos
¿Cuál es la petición de Erik Rubín a los medios de comunicación?
Erik Rubín confirmó que está pasando por un momento muy complicado, por lo que pidió a los medios de comunicación ponerse en sus zapatos, ya que no quiere hablar más sobre su separación con Andrea Legarreta.
También te puede interesar: Captamos imágenes de la nueva producción de la serie de Paco Stanley.
Muchas gracias, pero qué les digo chicos, es un momento complicado, doloroso. Les pido, porfa, respeto, qué más puedo hablar de este asunto, pónganse en nuestros zapatos, estaría bueno que se pongan también en nuestros zapatos
El trabajo de ustedes es informar y sacar la nota, pero pónganse en nuestros zapatos y, lo que menos quiero ahorita es hablar del tema, me entienden, ni profundizar; entonces ojalá podamos tener este respeto, está muy claro, ahí lo que es, o sea lo que está en el texto, es lo que es, no hay nada detrás, no hay nada oscuro, afortunadamente lo estamos llevando de una manera positiva y por favor, les pido ya que se pongan en nuestros zapatos y ya no quiero hablar más del tema, porque es algo doloroso