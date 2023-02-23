Erik Rubín rompe el silencio sobre su separación de Andrea Legarreta.

El trabajo de ustedes es informar y sacar la nota, pero pónganse en nuestros zapatos y, lo que menos quiero ahorita es hablar del tema, me entienden, ni profundizar; entonces ojalá podamos tener este respeto, está muy claro, ahí lo que es, o sea lo que está en el texto, es lo que es, no hay nada detrás, no hay nada oscuro, afortunadamente lo estamos llevando de una manera positiva y por favor, les pido ya que se pongan en nuestros zapatos y ya no quiero hablar más del tema, porque es algo doloroso