Andrea Noli estrena obra de teatro que habla sobre la dignidad de la mujer.

Andrea Noli estuvo presente en el foro de Ventaneando para hablar de su obra “Autopsia”, la cual estrenará el próximo domingo 18 de septiembre y que constará de un monólogo hecho a manera de thriller psicológico.

Andrea Noli vino a contarnos todos los detalles de su nuevo obra.

¿De qué trata Autopsia?

Noli reveló que en “Autopsia” interpreta a más de cinco personajes, desde una mujer, un hombre, una mujer policía, etc. La trama gira en torno a la investigación de un crimen que comete una mujer que aparece esposada, pero conforme avanza la obra los espectadores van descubriendo que la fémina en cuestión ha sido víctima de violencia y que posiblemente mató a su victimario, pero en realidad no es su victimario la persona asesinada, sino ella.

“Lo que me gusta es que habla del feminicidio de una manera muy clara y concreta, pero, además poéticamente. Lo que me gusta también es que no traigo un panfleto feminista, no es esa la idea, sino se habla de la dignidad del ser, en este caso de la mujer, de cómo puedes tú reconstruirte después de estar hecha pedazos como un espejo en donde duelen los reflejos”, declaró.

Te puede interesar: Andrea Noli: Orgullosa de los primeros pasos en la actuación de su hija.

Andrea Noli no solo actúa en la obra, también es la productora de este proyecto escrito y dirigido por Iván Tula, quien es un autor al cual admira mucho y al que recurrió para preguntarle si tenía algo, fue así como surgió la puesta en escena de “Autopsia”.

En resumidas cuentas, Noli se metió de lleno en la realización de esta obra, ya que la escenografía también estuvo hecha a mano por ella y los demás involucrados, así como el vestuario, mismo que es artesanal.

La obra la estrenó en Querétaro, lugar donde reside actualmente la actriz y donde tuvieron una temporada de dos meses de mucho éxito, por lo que ahora llegará al Foro Shakespeare de la Ciudad de México el próximo domingo 18 de septiembre.

Por último, Andrea Noli reveló que su hija está muy orgullosa de ella por todo el empeño y dedicación que le ha impreso a “Autopsia”, así mismo, señaló que es mucha la catarsis que tiene al realizar la obra, sobre todo cuando interpreta el papel de hombre donde salen a relucir algunas cosas de las parejas que ha tenido en su vida.