Andrea Torre revela cómo enfrentó al cáncer de mama
Por primera ocasión, Andrea Torre reveló los detalles de su batalla contra el cáncer de mama, enfermedad que enfrentó con una actitud muy positiva.
Andrea Torre nos compartió cómo combatió el cáncer de mama, una batalla que mantuvo en secreto.
La verdad es que, desde que me dijeron, pues traté de, más bien, verlo lo mejor posible, con la mejor actitud. Como llegué en una etapa temprana, pues fue de ‘órale, vamos a tomar el toro por los cuernos y lo que me digan’ y aquí estamos
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¿Cuál fue el tratamiento que tuvo Andrea Torre para superar el cáncer de mama?
Nos compartió cuál fue su tratamiento y da gracias a su cuerpo, por haberlo soportado.
Fueron 18 quimioterapias, luego una operación, luego 16 radioterapias y luego 12 inmunoterapias, un año cuatro meses con este tratamiento padrísimo, lo pude contar, lo abrazo, mi cuerpo estuvo espectacular, mi cuerpo aguantó, mi pelo aguantó
Le preguntamos, si así como Jimena Pérez ‘La Choco’, consideró hacerse la doble mastectomía.
No se puede comparar, cada doctor, a ‘La Choco’, le dijeron eso, que bendito Dios, ‘Choco’ que bendición que también estás perfecta y, pues tú tienes que confiar en tus doctores
¿Cómo descubrió que tenía cáncer de mama?
Para hacer consciencia, nos dijo cómo descubrió a tiempo esta enfermedad.
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Mi marido me encontró una bolita como hace dos años, fui con el ginecólogo y me dijo que era una bolita de grasa que no pasaba nada. Un año después, mi marido la vuelve a encontrar, pero más grande y pues, el resultado. Por favor, nada más es un apachurramiento de…, es mejor pasar por eso, que por lo que hemos pasado Jimena ‘Choco’ y yo