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FOTOS | "La Choco" abre su corazón y destapa que sufrió cáncer de mama

La presentadora de televisión contó a sus seguidores de Instagram que se sometió a una doble mastectomía. Todos los detalles en las fotos.

Por: TV Azteca

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