Andrea Torre habla del trance que vivió por el cáncer de mama

Al igual que nuestra Jimena Pérez, ‘La Choco’, la actriz Andrea Torre reveló haber atravesado y superado su lucha contra el cáncer de mama que detectó a tiempo gracias a su esposo Pedro Ortiz de Pinedo.

Te puede interesar: Martha Julia se deslinda del caso de Aracely Arámbula y Luis Miguel

¿Qué dijo Andrea Torre?

Durante una charla con algunos medios de comunicación, entre ellos Ventaneando, Andrea Torre reveló que “mi marido me encontró la bolita hace como dos años, fui con el ginecólogo y me dijo que era una bolita de grasa, que no pasaba nada. Un año después, mi marido la vuelve a encontrar pero más grande y pues el resultado (ahí está), por eso insisto muchísimo que no importa el resultado, no siempre puede ser cáncer”.

“Vayan con un oncólogo o un gineoncólogo, es bien importante… Lo compartí para hacer conciencia a las mujeres que nos cuidemos, que no importa la edad que tengan, hay que cuidarse, hay que detectarse, hay que auto explorarse y cualquier bolita que les salga, que la sientan o que les duela, vayan con un oncólogo”, agregó la actriz.

También te puede interesar: Guillermo Pous, abogado de Aracely, refuta a abogada de Luis Miguel

¿Cuál fue el proceso al que se sometió?

Al preguntarle sobre el proceso al que se sometió, Andrea Torre señaló que en total fueron “18 quimioterapias, luego una operación, luego 16 radioterapias y luego 12 inmunoterapias. Un año y cuatro meses con este tratamiento padrísimo, o sea, porque lo pude contar. Abrazo mi cuerpo, estuvo espectacular, mi cuerpo aguantó, mi pelo aguantó y pues nada, lo que quiero decirle a todas las mujeres es cuídense. El tiempo en este tipo de enfermedades es oro”.

Te puede interesar: FOTOS | Jimena “Choco” confiesa cómo ha sido su lucha contra el cáncer de mama