  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo ventaneandoprueba
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Jimena "Choco" confiesa cómo ha sido su lucha contra el cáncer de mama

Afortunadamente, la “Choco”, anunció que ya superó la complicación del cáncer, pero habló sobre todo lo que vivió en el proceso. Te contamos en fotos los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

Choco seria.jpg
Choco sombrero.jpg
Choco vista.jpg
Choco vacaciones.jpg
Choco selfie.jpg
Choco vacaciones (2).jpg
Choco selfie (3).jpg
Choco selfie (2).jpg
Choco rubia.jpg
Choco risa.jpg
Choco posando.jpg
Choco pose.jpg
Choco muecas.jpg
Choco lentes.jpg
Choco foto en el espejo.jpg
Choco feliz.jpg
Choco labios rojos.jpg
Choco de perfil.jpg
Choco de negro.jpg
Choco de negro (2).jpg
Choco con lentes.jpg
Choco cielo.jpg
Choco cielo (2).jpg
Choco centro historico.jpg
Choco antes.jpg
/
Choco seria.jpg
Choco sombrero.jpg
Choco vista.jpg
Choco vacaciones.jpg
Choco selfie.jpg
Choco vacaciones (2).jpg
Choco selfie (3).jpg
Choco selfie (2).jpg
Choco rubia.jpg
Choco risa.jpg
Choco posando.jpg
Choco pose.jpg
Choco muecas.jpg
Choco lentes.jpg
Choco foto en el espejo.jpg
Choco feliz.jpg
Choco labios rojos.jpg
Choco de perfil.jpg
Choco de negro.jpg
Choco de negro (2).jpg
Choco con lentes.jpg
Choco cielo.jpg
Choco cielo (2).jpg
Choco centro historico.jpg
Choco antes.jpg
Choco seria.jpg
Choco sombrero.jpg
Choco vista.jpg
Choco vacaciones.jpg
Choco selfie.jpg
Choco vacaciones (2).jpg
Choco selfie (3).jpg
Choco selfie (2).jpg
Choco rubia.jpg
Choco risa.jpg
Choco posando.jpg
Choco pose.jpg
Choco muecas.jpg
Choco lentes.jpg
Choco foto en el espejo.jpg
Choco feliz.jpg
Choco labios rojos.jpg
Choco de perfil.jpg
Choco de negro.jpg
Choco de negro (2).jpg
Choco con lentes.jpg
Choco cielo.jpg
Choco cielo (2).jpg
Choco centro historico.jpg
Choco antes.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado