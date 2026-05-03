Andrés Fierro finalista de Exatlón

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Excampeona de Exatlón México EXPONE infidelidad de su pareja con fotos: "no es la primera vez"
La atleta rompió el silencio en redes sociales con mensajes contundentes que exponente una supuesta traición dentro y fuera del reality.
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Gran Final | Exatlón México | Programa 108 | 10 marzo 2024
La final de Exatlón México tuvo como protagonistas a Mati y Lili; y por otro lado a Pato y Andrés, atletas que nos regalaron un episodio inolvidable.
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FOTOS | ¡Adrenalina y emoción en la gran final de Exatlón México!
Vive nuevamente la emoción de la final de Exatlón México. Las desafiante contienda se volvió inolvidable con la contundente victoria de los rojos.
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Atletas que ganarían Exatlón México según su rendimiento
Estamos por conocer a los ganadores de la séptima temporada de Exatlón México pero, ¿quién tiene más probabilidades de ganar?
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¿Cuándo y dónde ver la final de Exatlón México 2024?
Estamos a unos días de la gran final de Exatlón México donde sólo dos atletas se coronarán campeones de la séptima temporada. ¡Sigue todos los detalles!
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Exatlón México: "No te había sentido tan presente", confesó Lili a Andrés
Luego de que Lili ganara el segundo blindaje en Exatlón México, le dio las gracias a Andrés por haberla apoyado y por estar con ella durante la competencia.
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FOTOS | ¡Las mejores imágenes de Andrés Fierro en Exatlón México!
Te compartimos las mejores instantáneas de Andrés Fierro, sus mejores momentos y datos curiosos del atleta de cara a la gran final de Exatlón México.
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Los equipos se disputan la bolsa de las ventajas en Exatlón México
Una nueva semana donde sólo quedan 10 atletas en la competencia; azules y rojos salieron a enfrentarse por la bolsa de las ventajas en Exatlón México.
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Inesperadas volteretas en la Supervivencia I de Exatlón México
¡La Supervivencia I de Exatlón México se vivió al límite! Rojos y azules nos regalaron espectaculares remontadas en el siempre exigente Exatlon Circus.
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Exatlón México: Andrés asegura que los azules ya tocaron fondo
Tras la última derrota en la batalla por la Villa de Exatlón México, Andrés asegura que los celestes ya tocaron fondo. ¿Llegará la reacción celeste?
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