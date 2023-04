¿De qué murió el actor Andrés García?

El medio del espectáculo se viste de luto tras la muerte del actor Andrés García, quien dejó este mundo a los 81 años.

Hablamos EN EXCLUSIVA con Margarita, esposa de Andrés García.

Tras diferentes problemas de salud, desde hace meses, la salud del histrión se vio afectada; incluso, en repetidas ocasiones dijo que sentía la muerte cerca.

“Siempre he sido echado para adelante, pero la verdad, hablando la neta, yo creo que me voy rápido ya. Yo creo que esta es la buena, ya me va a tocar irme rápido. Quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil”, expresó.

Y añadió: “Esto de la cirrosis hepática está muy fuerte”, aconsejando a los jóvenes cuidar de su vida y evitar el alcohol, ya que se trata de algo muy grave, lo cual en su momento no vio de esa manera.

¿De qué murió Andrés García, el actor de telenovelas y películas?

Hasta el momento, la familia de Andrés García no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, se dio a conocer que la enfermedad que padecía el histrión era cirrosis hepática.

Y es que la enfermedad lo fue debilitando, por lo que durante meses estuvo hospitalizado, tratando de alargar su esperanza de vida.

¿Qué es la cirrosis hepática y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo a información de Mayo Clinic, la cirrosis hepática “es una etapa tardía de la cicatrización (fibrosis) del hígado producto de muchas formas de enfermedades hepáticas, como la hepatitis y el alcoholismo crónico”.

“Cada vez que el hígado sufre una lesión, ya sea por enfermedad, consumo excesivo de alcohol u otra causa, intenta repararse a sí mismo. En el proceso, se forma un tejido de cicatrización. A medida que la cirrosis avanza, se forman cada vez más tejidos de cicatrización, y hacen que el hígado funcione con dificultad (cirrosis descompensada). La cirrosis avanzada es potencialmente mortal”.