Esta es la fortuna que heredaría Andrés García a su esposa.

Las noticias siguen siendo un tanto preocupantes a partir del estado de salud del actor. Diversas conjeturas se han planteado al respecto y para esta ocasión tenemos que hablar de la fortuna que heredaría Andrés García a su esposa.

A lo largo de los últimos años el intérprete ha realizado muchos cambios a su testamento a partir de los problemas que ha tenido con los herederos de sus bienes. La situación lo llevó a estar más atento a estas situaciones y ante ello tuvo que tomar cartas sobre lo que son propiedades y dinero acumulado en su vida.

¿Cuál es la fortuna que heredaría Andrés García a su esposa?

Hasta donde se sabe, el intérprete de Pedro Navajas le dejará su fortuna a Margarita Portillo y a Rosa María García, su esposa y hermana respectivamente. “El testamento, yo no me acuerdo; dice Margarita que ella se acuerda porque luego se me olvidan las cosas. El testamento, según yo, lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié a Margarita y mi hermana Rosita”, dijo en pasadas semanas.

Al parecer la fortuna de Andrés García equivale a un aproximado de 10 millones de dólares, es decir, aproximadamente un total de casi 204 millones de pesos. No obstante, cabe resaltar que la pandemia por el Covid-19 afectó las finanzas del actor y tuvo que vender algunos de sus bienes para sobrellevar la crisis: “Tuve que vender una propiedad grande, venderla casi regalada. En épocas de crisis económica nadie te quiere comprar, tuve suerte de vender algo y la pandemia va a ir haciendo cada vez más’’ comentó en entrevista para el programa Ventaneando.

El Castillo, El Bosque y La Laguna son las propiedades que le pertenecen a Andrés García, la última es donde vive actualmente y está emplazada en Acapulco. Las mismas le corresponderán a su esposa en el futuro mientras el intérprete se encuentra lidiando con varios problemas de salud que lo llevan a no tener una vida en la que se enfrenta a muchas adversidades diariamente.