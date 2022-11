Andrés García: ¿Por qué sus hijos lo “abandonaron” en su peor momento de salud?

En la actualidad no atraviesa el mejor momento de salud; sin embargo, Andrés García ha sido abandonado por sus hijos desde hace unos meses.

¡Nada es para siempre! Andrés García confirma en entrevista exclusiva para Venga La Alegría la separación de su querida Margarita.

Recientemente Margarita Portillo, esposa del actor, reveló que él no ha querido ver a Leonardo, algo que no sorprende mucho si consideramos que han tenido una relación conflictiva que no ha estado exenta de polémicas, algo que también se manifestó hace poco cuando se negó a compartir un rato con él a pesar de que, como expresó en más de una ocasión, afirmó estar atravesando los últimos días de su vida.

¿Por qué Andrés García fue "abandonado" por sus hijos? En el marco de una entrevista Portillo comentó que por muchos esfuerzos que haga el hijo de Andrés García para intentar reconectar con él, el histrión simplemente se niega a verlo, pues está molesto con el comportamiento que habría tenido con ellos en la última ocasión que lo fue a visitar.



Esto no es nuevo porque vale recordar que hace unos días atrás, Leonardo fue cuestionado sobre los motivos por los que se le veía, de nueva cuenta, distanciado de su padre, a lo que él aseguró que su relación se había fracturado porque así lo había querido Andrés al oponerse a recibirlo en su casa.



Es válido decir que la polémica seguramente continuará porque el mismo Andrés García no se ha abstenido de situaciones de este tipo en el último tiempo.

Incluso, como para sostener el punto, afirmó hace poco que su enojo actual con su hijo se debe a que la última vez que lo visitó, se alojó en su casa en Acapulco, donde solo hay una señora que hace la limpieza.

Por este motivo, el protagonista de ‘Pedro Navaja’ esperaba que Leonardo ayudará con la limpieza de la habitación que utilizó, y no fue así. Esto provocó una discusión que hasta el momento los mantiene alejados.