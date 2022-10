“Veo a la muerte”: Andrés García revela lo cerca que está su final.

Andrés García sigue atravesando problemas de salud que ya son de público conocimiento, por lo que una vez más el primer actor habló de su final y afirmó: “Veo a la muerte”.

¡Nada es para siempre! Andrés García confirma en entrevista exclusiva para Venga La Alegría la separación de su querida Margarita.

El legendario intérprete nuevamente dio su punto de vista de cómo viene siendo su realidad en términos de salud y para esta oportunidad volvió a ser poco optimista al afirmar que no es optimista respecto a como se puedan terminar desencadenando los hechos al corto plazo a partir de los padecimientos físicos que atraviesa desde hace ya un tiempo. Nuevamente se expresó a partir de YouTube y dejó declaraciones llamativas, tal y como suele hacer.

¿Qué dijo concretamente Andrés García sobre su final?

Andrés García admitió que está viviendo “lo más desagradable del mundo”, por lo que lamentablemente, sus días " buenos” superan a los días “malos”, aquellos en los que el dolor que lo aqueja es insoportable. Vale recordar que producto de la cirrosis que padece no puede ingerir cualquier alimento o bebida como él quisiera y ante ello.

En un punto el actor comentó: “Esta enfermedad es lo peor del mundo, y te lo digo yo, que he tenido cáncer en los testículos, me han dado balazos, tengo huesos rotos, me he caído de trapecios, y sin duda, esto es lo más desagradable del mundo. Todo el mundo habla de cirrosis y nadie tiene cirrosis”.

A su vez dejó en claro que el dolor hoy es grande y dijo: “Yo aguanto bastante, pero puedo con el dolor, más no con la incomodidad... Te la pasas en el baño, de la mesa a cagar, literal, porque ya descubrí que lo que pasa con el hígado al deteriorarse es que hace su función más rápida, entonces ni comes en paz ni vas al baño en paz; igual le sirve eso a los doctores, yo tengo miedo hasta de tomar agua”. Finalmente, a sus 81 años destacó que no le teme a la muerte con estas palabras: “a la muerte hay que verla a la cara para saber cómo va a ser la cosa; además, estoy seguro de que hay otra vida”.