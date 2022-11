VIDEO: Andrés García llama “cretino” a su hijo Leonardo por no visitarlo.

Andrés García se encuentra en cama tras un problema de neumonía y otros padecimientos derivados de su cirrosis hepática. El actor mexicano parece estar fuera de peligro, aunque aún muy débil y con oxígeno todo el tiempo.

Hablamos EN EXCLUSIVA con Margarita, esposa de Andrés García.

En los últimos días ha llamado la atención la gran ausencia de sus hijos, desatando todo tipo de rumores en las redes sociales. Sin embargo, Leonardo García decidió romper el silencio a través de un comunicado en sus redes sociales.

En dicho escrito, el actor dio a entender que Margarita Portillo no le pasa información de su padre y mucho menos lo deja visitarlo. Lo anterior desató la furia de Andrés García, quien a pesar de estar postrado, mandó contundente mensaje a su hijo Leonardo.

Andrés García llama “cretino” a su hijo Leonardo

A través de sus redes sociales, Andrés García publicó un video donde se le ve recostado en la cama y con el teléfono en la mano, pero con muchas ganas de desmentir a Leonardo.

El actor de 81 años de edad sostuvo una llamada con el periodista Hansel Zárate del medio Cóctel Acapulco, a quien le hizo llegar un fuerte recado a Leonardo.

“Para el cretino de mi hijo Leonardo, él es el que nunca ha ayudado en nada a esta casa, lo único que ha venido es de gorrón, no ha pagado una comida de nadie jamás”, expresa Andrés con problemas para respirar.

“Leonardo ya cállate la p*ta boca, deja de hablar pendej*das y mentiras, ni has ayudado nada a nadie, todo el mundo ha ayudado más que tú. Margarita me ha cuidado y yo no sé quién te mete pendej*das en la cabeza, deja de ching*r, no te metas con mi familia”, concluyó el histrión.

