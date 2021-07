Andrés García revela qué hará con sus propiedades antes de morir.

Tras las declaraciones que hizo el actor Andrés García acerca de que sentía que ya estaba llegando al final de su vida, ahora reveló para Ventaneando dónde irá a parar su patrimonio luego de su muerte.

El actor dominicano pero radicado en México desde hace años habló con nosotros en exclusiva y contó que tiene varios inmuebles a su nombre que son El Bosque, El Castillo, la casa de Acapulco donde vive y un cuarto inmueble llamado La Laguna que tiene en sociedad con un amigo.

Te puede interesar: Muere el comediante Sammy Pérez a los 55 años.

Lo que sorprendió fue la decisión del artista de no heredar nada a sus hijos ya que considera que no es necesario y que venderá todo lo que tiene.

“Mi Andresito tiene su vida en Miami y no viene a México, Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades y no necesita que yo le dé nada; al contrario, le cuesta trabajo cuidar las propiedades que él tiene. Yo quiero vender lo que me queda y ya’”, aseveró.

Tras el fuerte impacto económico que le causó la pandemia de Covid-19 a sus finanzas, el actor tuvo que vender una de sus casas en Acapulco a un precio mucho más bajo del que en realidad tenía, para poder sobrevivir.

“Sí, tuve que vender una propiedad grande, venderla casi regalada. En épocas de crisis económica nadie te quiere comprar, tuve suerte de vender algo y la pandemia va a ir haciendo cada vez más”, finalizó.

También te puede interesar: ¿De qué murió Sammy Pérez, el gran amigo de Eugenio Derbez?