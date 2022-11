Andrés Guardado responde a polémica protagonizada por Canelo y Messi.

Muchas cosas se han dicho desde el sábado luego de la victoria de Argentina por 2-0 ante México en el marco del mundial. En esta ocasión, Andrés Guardado respondió a la polémica protagonizada por Canelo y Messi.

Todo inició cuando un video que fue compartido en redes sociales muestra al argentino Lionel Messi celebrando la victoria de su selección, pero pisa y arrastra la playera de México.

Canelo Álvarez irrumpió en un momento y afirmó que el astro del futbol mundial era irrespetuoso con México. Concretamente dijo: "¿vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”. Esto no fue todo sino que también dijo: “así como respeto Argentina tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”. Y finalmente expresó: “que le pida a Dios que no me lo encuentre”.

¿Qué respondió Andrés Guardado sobre la polémica protagonizada por Canelo y Messi?

Andrés Guardado, uno de los emblemas e históricos del Tri, no se mostró cercano a los dichos del pugilista y comentó: “Canelo no sabe lo que es un vestuario, me parece una tontería. Esa camiseta era la mía, yo se la cambie a Leo”.

No es la primera vez que el mediocampista intercambia playeras con el 10 de la Selección Argentina. Cuando el rosarino jugaba en el Barcelona fueron retratados en camerinos compartiendo una charla post partido e incluso el mismo Guardado logró que su hijo conociera al entonces jugador del club catalán.

Al margen de las declaraciones de Canelo que han sido celebradas por unos y lamentadas por otros, México apunta a su peor participación en un torneo de futbol.