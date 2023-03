¿Andy Ruiz le es infiel a su esposa con Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera?

En las últimas horas ha trascendido que Andy Ruiz le fue infiel a su esposa con Mayeli Alonso, la ex de Lupillo Rivera.

Julie, la pareja del pugilista, fue la encargada de dar a conocer todo después de que escribió en sus historias de Instagram la manera que se percató de todo lo que pasaba entre Mayeli Alonso y Andy.

¿Cómo fue que Andy Ruiz le fue infiel a su esposa con Mayeli Alonso?

Días atrás, precisamente el 18 y 19 de marzo, ambos fueron captados en algunas de las calles de San Miguel de Allende en Guanajuato. Luego de esto la prensa los interceptó en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero ninguno de los dos quiso hablar. Posteriormente, la ex pareja de Lupillo Riviera mencionó que no tenía nada con el deportista, aunque el boxeador se limitó a decir que no hablaría de ese tema.

A partir de esto es que el público se terminó por enterar que están en un viaje juntos en Chihuahua debido a que desde sus cuentas de Instagram dieron a conocer una fotografía de una carne en un asador, y corresponde a un escenario idéntico, pero ninguno de los dos mencionó que la otra persona también estaba en el mismo lugar.

En sus historias, Julie expresó las siguientes palabras: “mentira, ella sí sabía, hablamos por teléfono y ella dijo que no quería nada con el papá de mis hijos y que nunca haría algo así. Incluso me dijo que lo iba a bloquear”.