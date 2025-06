¿De qué murió Rafael Acosta, pionero del rock mexicano?

El lunes se pintó de tragedia en el mundo de la música mexicana. Se anunció que Rafael Acosta falleció a los 80 años. El compositor, baterista y músico fue uno de los hombres que cargó al rock nacional cuando este ritmo llegó en los años 50. Fue encargado de darle ritmo mexicano a las canciones que llegaban del extranjero.

La página de Facebook del artista confirmó el deceso este lunes 16 de junio, situación que alertó a todos los seguidores de su trayectoria. No se tiene información respecto de algún padecimiento previo, pero ya no tenía movimiento constante como músico, pues la exigencia de la industria ya no se lo permitía.

Te puede interesar - ¿Cómo fue el accidente de este influencer fallecido en un accidente automovilístico?

¿Qué le pasó a Rafael Acosta?

Una de las anécdotas que sobresalió entre los internautas fue su respectiva participación en el Vive Latino de este año, donde fue invitado de Café Tacvba, compartiendo escenario y donde unió su voz con Rubén Albarrán. Desde marzo, cuando estuvo en el evento Noche de Primavera en la CDMX, no se tiene conocimiento público de algún otro evento grande donde participara, sin embargo, las redes sociales despiden a uno de los pioneros del rock en este país.

Aunque el mensaje de despedida fue bastante emotivo, no se indicó algún detalle de la causa de su deceso. Aunque claramente la edad fue un factor clave para el final de su vida, no hay anuncio oficial de la causa exacta. En estos momentos solamente se han encontrado mensajes de despedida de uno de los legados más grandes del género rock.

¿Cómo despidieron a Rafael Acosta?

La página que dio el anuncio fue su titular de Facebook y allí escribieron el siguiente mensaje:

“Rafael Acosta. Hoy el Rock & Roll en español está de luto. Hoy el cielo de Rock & Roll está de fiesta con una estrella más. Hoy deja el plano terrenal nuestro rebelde Rafael Acosta, “El Loco Mayor”. Gracias por tu talento, tu obra, tu música, tu alegría y sobre todo tu luz. Quisiéramos el tiempo poder regresar y volver a ver tus ojos brillar. Gracias, mi querido Rafa. Y cumpliremos el favor que siempre nos pediste. Por favor, por favor, no dejen que el Rock & Roll salga de sus corazones nunca”.

Seguir leyendo - Estos son los artistas que se dice que siguen vivos a pesar de que se confirmó su muerte.