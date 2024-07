Anel Noreña desmiente que esté al borde de sufrir un infarto fulminante

En exclusiva para Ventaneando, Anel Noreña desmiente el rumor que ha hecho circular una revista en torno a que su salud está amenazada, al grado de que en cualquier momento podría sufrir un infarto fulminante.

¿Qué dijo Anel Noreña al respecto?

La actriz declaró lo siguiente: “yo (estoy) mejor que nunca, si tengo mis piernitas, mis rodillas porque no me las voy a operar, pero me ponen no sé qué y luego no sé cuánto, pero tengo que tener ayuda y un bastón del otro lado, pero fuera de eso estoy muy linda y yo me siento más bonita que nunca”.

Anel revela que emprenderán proyecto especial en la estatua de José José [VIDEO] Aunque Anel Noreña también es ciudadana estadounidense, asegura que no lo aprovechará para pedir apoyos sociales.

“Yo a esa revista nunca le contesto ni le doy entrevistas, entonces por ahí hay una mano negra”, agregó la heredera universal de José José.

¿Anel Noreña se hace pasar como residente de Estados Unidos?

Al preguntarle si es cierto que se hace pasar como residente de Estados Unidos para recibir los apoyos que en aquel país se les otorga a las personas de escasos recursos, la hoy heredera universal de José José comentó:

“Yo soy ciudadana americana y no tengo ninguna necesidad de tener ningún apoyo mi vida. El día en que Dios no quiera; me pase algo, (estaré) en cama y en mi casita. José me dio para tener un lindo piso donde vivo y donde me voy a morir, nada más”.

“No necesito ir a ningún lado ni quiero enfermarme para acabar en un hospital. Aquí en mi casa, en mi recámara, con mis hijos al lado para decirles: ‘Goodbye, nos vemos mañana en el cielo y tan tan’. Tengo las dos nacionalidades papito lindo, pero ya no la necesidad, eso era en años pasados, ¿me entiendes? Ahorita ya no”, recalcó.

¿Anel prepara un evento en honor de José José? Mientras tanto, Anel Noreña prepara un evento en el Parque de la China, en la colonia Clavería, para beneplácito de los fans que visitan la estatua de José José.





“Voy a inaugurar un techumbre en forma de corona en el Parque de la China, un techumbre muy lindo porque resulta que llega gente del aeropuerto con camioneta a tomarse fotos en la estatua de José José. Se ve lindísima la estatua de José coronada con una corona grandota. Va a quedar muy bonito”, finalizó.