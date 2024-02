‘No deben ser cantantes si no saben cantar’ Ángela Aguilar sobre los nuevos artistas

Ángela Aguilar arremetió fuertemente contra los nuevos artistas, declaró que si no tienen talento no deberían de cantar y los comentarios no se hicieron esperar.

Por: Rodrigo León | TV Azteca Digital Venga La Alegría Compartir Facebook

Tweet

WhatsApp

CopyLink Copiar enlace