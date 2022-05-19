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FOTOS | Critican a Ángela Aguilar por "burlarse" de unos tenis económicos.

Ángela Aguilar fue tachada de “clasista” en redes sociales, pues supuestamente se burló de unos tenis baratos y luego presumió su calzado de marca.

Por: TV Azteca

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