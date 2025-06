Wisin revela que pensó en quitarse la vida cuando su bebé murió; ¿qué lo salvó?

La popularidad que el reguetonero Wisin logró en la década de los 2000’s y 2010’s es espectacular, misma de la que goza actualmente y de la que se ha mantenido como uno de los más vigentes en este género urbano; sin embargo, pocos saben que el cantante vivió una etapa sumamente cruda en su vida, misma que lo hizo pensar en el suicidio.

El suicidio sigue siendo un tema tabú en las nuevas generaciones, por lo que, si bien es algo de lo que ya se habla, continúa haciéndose con ciertos matices. Ante esto, resalta que Wisin haya hablado con tanta claridad de la vez que pensó en quitarse la vida, lo anterior luego de haber perdido a su bebé de un mes de nacida. Así fue como ocurrieron los hechos con el reguetonero.

¿Cómo fue que Wisin pensó en quitarse la vida?

Wisin fue el invitado de un podcast llamado “Cara A Cara Con Rodner”. Aquí, el reguetonero abrió su corazón y compartió detalles de lo que vivió en septiembre del 2016, cuando su hija recién nacida, llamada Victoria, perdió la vida. El dolor que este tuvo fue tan grande que, durante un tiempo, pensó en quitarse la vida, pues entendía que era el siguiente paso para evitar tanto sufrimiento.

“Sé que hay mucha gente que está tomando decisiones incorrectas o que han pensado en quitarse la vida, que yo en un momento lo pensé con lo de victoria. Llegan esos pensamientos negativos a tu mente de: ‘El que debes morirte eres tú’”, señaló.

No obstante, reconoció que logró salir adelante gracias a dos factores; el amor de su esposa y sus creencias religiosas: “Mi señora era la que me apoyó, la que me sacó, la que me dio la mano. Voy a decir algo duro, pero era necesario que esto sucediera para que yo pudiera ver la vida desde otra perspectiva”.

¿Qué enfermedad tenía Victoria, la hija de Wisin?

Victoria sufría de Trisomía 13, una enfermedad que, según el portal Clínica Mayo, se trata de una condición genética causada por una copia extra del cromosoma 13. La hija de Wisin no soportó este tema, pues dicha anomalía provoca defectos en el desarrollo físico y neurológico de los bebés, los cuales cuentan con una tasa de supervivencia en extremo baja dado que dicha condición no tiene cura.