Ángela Aguilar celebra su cumpleaños número 18 con FOTO inédita.

Ángela Aguilar cumple 18 años llenos de éxitos, poderosas canciones y siendo una gran exponente de música regional mexicana.

Ángela Aguilar es una de las jóvenes promesas en la escena musical

Ángela Aguilar nos habla de su nuevo sencillo ‘Ahí donde me ven’.

La hija de Pepe Aguilar se ha encargado de poner el nombre de México en alto con los temas En Realidad, Ahí Donde Me Ven, Tu Sangre En Mi Cuerpo y Dime Cómo Quieres en colaboración con Christian Nodal.

A su corta edad, Ángela Aguilar ha acumulado grandes éxitos en su carrera, ya que tuvo la oportunidad de entonar el Himno Nacional Mexicano en la pelea de Canelo Álvarez vs Joe Saunders en mayo de este mismo año.

Por si fuera poco, la jovencita pertenece a la Dinastía Aguilar; una de las familias más famosas y liderada actualmente por Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar publica su primera foto celebrando la mayoría de edad

Esta misma mañana, Ángela Aguilar despertó muy temprano para festejar su cumpleaños número 18 ante sus millones de seguidores de las redes sociales.

La intérprete de Tu Sangre En Mi Cuerpo apareció con un atuendo negro, aretes discretos y su característica cabellera corta que es imitada por miles de mujeres mexicanas.

La cumpleañera recibió 200 mil ‘Me Gusta’; además de múltiples comentarios por parte de sus fanáticos.

“Feliz cumpleaños”, “Te amamos”, “Bendiciones”, “Hermosa” y “Pásala bonito”, fueron algunas reacciones de sus 6.9 millones de seguidores en Instagram.

La cantante también concedió una entrevista para la revista Hola!, donde expresó su emoción por llegar a la mayoría de edad.

“Estoy emocionada y nerviosa… sé que no cambiará nada, pero a la vez cambiarán muchas cosas. Es un sentimiento diferente, creo. Como mexicanos, cumplir 18 años es algo muy importante. Estoy emocionada por saber lo que me traerá la vida en este nuevo año.”, expresó a la mencionada publicación de espectáculos.

Además, la cantante confesó que podría darse una oportunidad en el amor ahora que tiene 18 años.

“Sí, ya estoy más grande, pero no lo estoy buscando ahorita. Si llega, ¡qué padre y qué emoción! La gente se va a volver loca porque creo que nunca me han visto con nadie; por ese lado va a estar muy divertido, por otro lado la verdad es que yo ahorita no estoy buscando a nadie”, expresó a la revista Hola!

