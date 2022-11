Ángela Aguilar revela cómo le afectó la filtración de las fotos con Gussy Lau.

Ángela Aguilar ha tenido una carrera intachable; sin embargo, el episodio que vivió con Gussy Lau tambaleó lo que con tanto esfuerzo ha conseguido en el medio artístico, principalmente por las fotografías íntimas que se filtraron en redes sociales.

Programa del 13 de abril de 2022 | ¿Gussy Lau mintió sobre Ángela?

A inicios de 2022, Ángela Aguilar sorprendió al mundo entero luego de revelarse que tenía una relación sentimental con Gussy Lau, quien es algunos años mayor que ella. Esto desató un gran escándalo porque el compositor trabajaba junto a su padre Pepe Aguilar y porque la ‘Princesa del regional mexicano’ era menor de edad.

En aquel entonces, Ángela rompió el silencio y a través de sus redes sociales compartió un mensaje en el que se dijo “violentada” por la invasión que sufrió a su privacidad ya que las fotos fueron compartidas sin su consentimiento.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran”, expresó la intérprete de “La Chancla”.

“Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte; y eso fue mi error”, añadió.

¿Cómo afecto esto a la vida y carrera de Ángela Aguilar? Meses después de lo sucedido, la hija de Pepe Aguilar volvió a tocar el tema en entrevista con Jorge Ramos donde reveló cómo le afectó: “Es algo que ha estado afectándome como profesional me ha afectado económicamente y me ha afectado en mi vida personal y la amorosa ni se diga, con mi familia”.

Por último, Ángela Aguilar aseguró que tras su relación con Gussy Lau, ahora valora más los consejos que le dan sus padres. “Mi lección como siempre ha sido, y en mis errores que he cometido en un pasado, siempre el resultado es escuchar un poco más a mis papás”, finalizó.