“Me siento violentada": Ángela Aguilar sobre FOTOS filtradas con Gussy Lau.

Ángela Aguilar rompió el silencio sobre las fotos que fueron filtradas en redes sociales en las que aparece junto a Gussy Lau, quien confirmó hace unas horas que sostienen un noviazgo.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, la cantante de regional mexicano compartió un mensaje en el que se dijo “violentada” por la invasión que hicieron a su privacidad.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran”, expresó la intérprete de La Chancla.

“Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte; y eso fue mi error”, agregó.



Ángela Aguilar asegura que FOTOS afectaron su imagen

Dejó claro que se sintió invadida, agredida y expuesta, ya que considera “me merezco una opción de decidir si voy a sacar y voy a salir en una relación o no lo voy a hacer, o si voy a sacar una foto o no la voy a sacar”.

“Mi imagen, mi apellido no se merece todo esto y yo tampoco. Le agradezco en general al público, por apoyarme, por cuidarme y por quererme”, finalizó Ángela después de que Gussy Lau reveló que las imágenes fueron reveladas por alguien que consideraba de su entera confianza.

