Ángela Aguilar reacciona a indirectas de su padre a Christian Nodal en su nueva canción

Ángela Aguilar se ha convertido en la cantante del regional mexicano más mencionada de la actualidad, esto gracias a su matrimonio con Christian Nodal, pero también por los comentarios y polémicas que ha protagonizado a lo largo de su corta carrera musical.

Ahora la ‘Princesa del Regional Mexicano’ volvió a dar de qué hablar por su reacción al nuevo tema que lanzó su papá, Pepe Aguilar, donde hace alusión a su ahora esposo Christian Nodal.

¿Cuál fue el tema que lanzó Pepe Aguilar?

José Antonio Aguilar Jiménez, mejor conocido como Pepe Aguilar, sorprendió a propios y extraños con el lanzamiento del tema “Cuídamela Bien”, ya que está dedicado a Christian Nodal, el flamante esposo de su hija.

La canción hace varias referencias al intérprete de “Botella Tras Botella”, “Ya No Somos Ni Seremos”, “Adiós Amor”, “Cumbión Dolido” y “Ya Pedo Quién Sabe”, entre otras.

¿Qué dijo Christian Nodal? Hasta el momento, Christian Nodal no se ha pronunciado al respecto, no obstante, Ángela Aguilar ya lo hizo y así fue cómo reaccionó al nuevo sencillo musical de su padre, Pepe Aguilar.





¿Cuál fue la reacción de Ángela Aguilar?

La ‘Princesa del Regional Mexicano’, no hizo comentario alguno; sin embargo, reaccionó con un like a la publicación de su padre, donde anunció el lanzamiento oficial de “Cuídamela Bien”.

¿Qué dice “Cuídamela Bien”?

No es noticia nueva que ella está contigo

Bien lo sabe el mundo

Y todos son testigos

Tan rápido el tiempo pasó

Y mi ángel alguien más me arrebató

Y no da la cara el bandido

Voy a ser muy claro,

Haz las cosas bien

Porque para forajidos, mijo, aquí no es

Y sé que es fácil ser cabr...

Yo mismo estuve en esa situación

Pero es más hombre el que se queda y perdón

Si me pongo un poco rudo es que me dio

el gane un chamaco suertudo

Cuídamela bien, ya la enamoraste

ya te la llevaste qué le voy a hacer

Nunca es que fue mía y yo ya sabía

Que la iba a perder

Y pa tu suerte ahora está contigo

Que les vaya bien

Cuídamela bien, tal vez no es perfecta

Pero te aseguro que sabe querer

Te bastaron rosas pa que mi orgullosa

Cayera a tus pies

Y de frente te doy un consejo

Si la quieres bien, no la cambies

Porque se te da muy bien

Cuando le llevaste rosas, me hice el fuerte

Y en las serenatas no pude correrte

El águila ya despegó

Y el que no da la cara ahora la dió

Admito que das a quererte y perdón

Si me pongo un poco rudo es que me dio

En la ma... un chamaco suertudo

Cuídamela bien

Aquí donde me ven, botella tras botella

No me siento bien, pues nada pendejo

Le quitaste al viejo la mejor mujer

Y que suerte que ahora está contigo

Que les vaya bien

Ámala cabr..., demuéstrale al mundo

Que agarraste el rumbo y tienes corazón

Hazla tan feliz como en la vida siempre

Quise hacerlo yo y en el ojo del ciclón

Por mi parte yo les doy la bendición

Y siempre desearé el bien de su relación.