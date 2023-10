Ángela Aguilar defiende el comentario que hizo sobre sus raíces argentinas

La carrera de Ángela Aguilar, se ha visto empañada por polémicas y controversias en los últimos meses, después de que se destapara su supuesto romance con Gussy Lau y de que festejara el campeonato del mundo de la Selección Argentina, asegurando que era 25% de esa nacionalidad.

¿Cuál fue la controversia de Ángela Aguilar con la Selección Argentina? La cantante acaparó los reflectores hace unos meses, por una fotografía en la que aseguró que era “25% por ciento argentina”, subiéndose así al tren de la ‘Scaloneta’ que se coronó campeona del mundo tras vencer a Francia en la pasada Copa del Mundo.





“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Corazón 25% Argentina, 100% orgullosa hoy, todos somos más celestes que el cielo”, escribió la intérprete en aquella ocasión.

¿Ángela Aguilar es argentina?

Cabe mencionar que, Ángela Aguilar no nació en México, sino en Los Ángeles, California, el 8 de octubre de 2003, aunque siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces mexicanas, por lo que sus palabras provocaron el descontento de sus fans.

Después de lo sucedido, Pepe Aguilar salió a aclarar las cosas y aseguró que Aneliz Álvarez, madre de Ángela, tiene ascendencia estadounidense, mexicana y argentina, por eso su hija hizo ese comentario en redes.

¿Ángela Aguilar defiende sus raíces argentinas?

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Ángela Aguilar habló de sus raíces argentinas, incluso dijo que ella no tiene la culpa de tener una abuela de otro país. “No es algo que hemos escondido, que yo me siento diferente o superior o menos o lo que sea por venir de donde vengo, al final del día, yo soy quien soy y yo no tengo nada que ver con que mi abuela haya nacido en otro lugar, ni conocí a mis bisabuelos, yo no tengo idea de por qué eran de allá”.

“A mí, lo injusto no es de dónde vengo, lo pueden googlear, lo injusto es que quiten el crédito de todo lo que he hecho y de la persona que soy solamente por un comentario que hice de la selección, es futbol chicos, no es nada más”, agregó.