Ángela Aguilar dice que Christian Nodal “es un bebé”, redes la critican

Parece ser que Ángela Aguilar está metida, nuevamente, en una polémica generada por las declaraciones concedidas. Y es que, en las últimas horas, salió a la luz una entrevista en la que la integrante de la Dinastía Aguilar se refirió a Christian Nodal como un “bebé”, esto pese a que el cantante de regional mexicano es más grande que ella. ¿Cómo estuvo la situación?

Christian Nodal y Ángela Aguilar están a punto de cumplir un año de casados luego de que se unieran en matrimonio en julio del 2024. En este punto, vale decir que la ceremonia religiosa estuvo manchada de un sinfín de polémicas, sobre todo, por la forma en cómo Nodal terminó su vínculo amoroso con la cantante argentina Cazzu para casarse con su esposa tan solo semanas después.

¿Por qué Ángela Aguilar dice que Christian Nodal es un bebé?

Durante una entrevista concedida, misma que fue recogida por el portal Milenio, Ángela Aguilar aseguró que Christian Nodal es un bebé, aunque esta declaración guarda relación con todos los golpes que el cantante ha tenido que recibir y que, según su esposa, lo han maltratado, por lo cual asegura que su corazón es muy sensible pese a lo que los medios dicen de él.

“Christian Nodal es un bebé. Se ve ajetreado y un poco ya, osea ya los años como que no tanto lo que lleva de años, sino lo que le pasaron en esos años, años de perro ahí, pero no, está bien chiquito. Es un bebé, osea nos falta un buen para cumplir 30. A mi me faltan 9 y a él 4 o 5 años”, sentenció Ángela Aguilar, esto en referencia a lo que Nodal ha vivido a lo largo de su carrera musical.

Ángela Aguilar es criticada en redes

Si bien esta declaración traía consigo una connotación favorable, lo anterior no detuvo que los usuarios en redes criticaran a Ángela Aguilar por la palabra que utilizó para hacer referencia a su esposo. Algunos fans, incluso, señalaron que fue una falta de respeto hacia el cantante de regional mexicano, quien la supera por varios años y quien, incluso, ya tiene una hija.