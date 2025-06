¿Cuánto dinero pagó Sean Diddy Combs para ocultar el video en el que golpea a su novia?

La violencia no es una característica innata de los artistas, pero evidentemente cuando algo tan delicado como lo es el caso del rapero ocurre, hace demasiado eco en la sociedad. Sean Diddy Combs es uno de los grandes temas de la farándula estadounidense. El oriundo del barrio de Harlem en Nueva York, fue acusado de abuso sexual sobre una de sus ex empleadas y ahora se filtró la cantidad que pagó para que un video no saliera a la luz.

Esto pasó en el 2016, cuando el artista tenía una relación sentimental con la también cantante, “Casie”. En ese contexto se suscitó un acto violento muy fuerte donde Diddy golpeó de manera brutal a quien era su pareja. Sin embargo, el cantante quiso ocultar esta verdad pagando para que el hotel donde se alojaban le diera la única copia de dicha evidencia.

¿Cuánto pagó Sean Diddy Combs para quedarse con la evidencia videográfica?

El lugar donde esto ocurrió lleva el nombre de Hotel Intercontinental y según un testigo directo de la intención de Diddy por ocultar esto, se ofrecieron hasta 50, 000 dólares para que ese video no saliera a la luz. El artista presionó, amenazó y utilizó a su cuerpo legal para que el video quedara en su posesión. Sin embargo, en estos momentos podría ser la pieza final para dejarlo en la cárcel durante muchos años por las acusaciones de tráfico sexual y extorsión de las que se le acusa.

El relato de este testigo indica que al darle la copia del video de violencia sobre la pareja del rapero, tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad que lo haría pagar un millón de dólares si hacía algo que afectara a Diddy. Y al final, Eddy García (nombre del testigo en mención) recibió 100,000 dólares en efectivo que le instaron a no gastar en una compra grande, esto para no llamar la atención.

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión Sean Diddy Combs?

El artista afrodescendiente se encuentra en prisión sin derecho a fianza en estos momentos. Sin embargo las acusaciones que tiene en contra realmente son severas, por lo que se maneja que podría quedar privado de su libertad de manera permanente. Allí la condena sería una contundente cadena perpetua.

