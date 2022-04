Ángela Aguilar responde a polémica por grosería a anciano.

Ángela Aguilar ofreció una entrevista al canal de Youtube Cheleando con las estrellas, donde habló del reciente video viral que la puso en el ojo del huracán.

EXCLUSIVA. Ángela Aguilar y los Premios de la Radio. ¿Qué esperar?

A finales de marzo y a través de las redes sociales, comenzó a circular un filme de la cantante abandonando un edificio junto a su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo.

Llamó la atención que, al abandonar el lugar, Ángela Aguilar no dio las gracias a un viejito que le abrió la puerta.

La intérprete de Dime Cómo Quieres confesó que aquel viejito es el chófer de la familia Aguilar, a quien no dio las gracias porque su perrito pug “la estaba jalando”.

Además, la cantante “traía unos tacones” de gran altura que su papá le dijo “que no se pusiera”.

“¿Quieres saber quién es ese viejito? Yo conozco a ese viejito desde los 2 años de edad, se llama Tito. Él ha sido el chófer de la familia Aguilar toda la vida”, expresó la joven al mencionado canal de Youtube.

Ángela Aguilar responde a las críticas

La hija de Pepe Aguilar declaró que lleva buena relación con el chófer Tito, pero estaba concentrada en no caerse con sus tacones de gran altura.

Tito me llevaba al doctor, a la escuela, al aeropuerto, a los shows. Tito es como mi familia más cercana

Estaba enfocada en no caerme porque el piso estaba así (en desnivel), y todo el mundo dijo que no saludé a Tito, cuando Tito fue el que me llevó al evento

“Yo sé cómo se vio, pero la verdad nada qué ver”, dijo Ángela sobre las críticas que recibió su comportamiento en las redes sociales.

La menor de la familia Aguilar está agradecida con su chófer Tito y desmintió cualquier tipo de desaire al señor de la tercera edad.

“Aprendí que ‘no hagas cosas que parecen malas’. Yo la verdad le tengo un millón de apreciaciones a ese señor porque me ha cuidado toda la vida”, reveló.

“Gracias a él llego a mi casa sana y salva cada noche. Me ha ayudado en muchísimas cosas, la gente no sabe y no tiene por qué saber”, concluyó.

