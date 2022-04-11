Majo Aguilar rompe el silencio sobre la relación de Ángela Aguilar.

Majo Aguilar, integrante de la dinastía Aguilar, rompe el silencio en torno a la publicación de las fotografías que destaparon el romance de su prima Ángela Aguilar con el compositor sinaloense Gussy Lau.

Siento que no se tiene que disculparse, absolutamente de nada, es una mujer lista, inteligente; que mala onda que sean las cosas así porque pues, no sé, ellos tienen su historia, creo que también está chafa que se esté satanizando tanto a él, al chico. Y yo, lo único que quiero es que ella sea feliz, entonces, no tiene por qué disculparse de nada, no hizo absolutamente nada malo

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Sobre si Ángela Aguilar le pidió algún consejo para comenzar una relación con alguien 15 años mayor, pues la propia Majo sostiene una relación sentimental con Gil Cerezo, integrante de Kinky de 43 años de edad, respondió.

No, no me ha pedido ningún consejo al respecto y creo que eso está bien porque ella es muy segura, no quiero decir de más, ella que hable lo que quiere decir, solo que yo la apoyo en lo que ella decida y pues sí, para mí este tema de las edades se me hace muy irrelevante

Majo Aguilar habló sobre el video de su tío

Así reaccionó cuando le preguntamos si en el reciente video que lanzó su tío, Pepe Aguilar, en un avión rumbo a París, había una advertencia velada para Gussy Lau.

Pues siempre, yo creo que para los papás sus hijos van a ser sus tesoros para siempre. Aquí, yo no voy a hablar por ellos, yo voy a hablar por mí y ella siempre va a tener mi apoyo y nada de odio, cada quien haga lo que se le pegue la gana con quien quiera

Respecto a si vio muy enamorada a su prima Ángela con el compositor, comentó.

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