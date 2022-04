¿Existen más FOTOS de Ángela Aguilar y Gussy Lau? La cantante responde.

La polémica sigue presente en la vida de Ángela Aguilar después de que se filtraran unas fotografías en donde se le ve muy cariñosa con Gussy Lau, quien es varios años mayor que ella y quien aparentemente habría filtrado las imágenes, pero también por algunos videos en donde se le ve gritándole a su hermano Leonardo y por una aparente grosería que le hizo a una persona de la tercera edad, entre otros.

¡Ángela Aguilar comparte en EXCLUSIVA su faceta como diseñadora de uñas de acrílico! Además presumió a su modelo estrella.

El tema con Gussy Lau sigue dando de qué hablar, ya que el compositor que trabaja para Equinoccio Records, empresa de Pepe Aguilar, confirmó que sostiene una relación con Ángela Aguilar desde mediados de 2022. Posteriormente, ‘La princesa del regional mexicano’ declaró a través de un video que le dolía la situación por la que estaba pasando ella y su familia, ya que se sentía violentada.

Fue el pasado 7 de abril cuando la cantante publicó un video en su cuenta de Instagram para aclarar que las imágenes salieron a la luz sin su consentimiento, por lo que sentía vulnerada su intimidad. Esto trajo consigo el respaldo del mundo del espectáculo y la farándula, quienes le enviaron diferentes mensajes en señal de apoyo y le dejaron en claro que no había hecho nada malo, por ende, no debía avergonzarse.

La intérprete de “En realidad” no volvió a tocar el tema, incluso, la familia Aguilar decidió darse un respiro y viajó a Europa. A su regreso, reporteros abordaron a la hija de Pepe Aguilar para cuestionarla sobre las imágenes.

‘La princesa del regional mexicano’ dijo no estar preocupada por el hecho de que puedan circular más fotografías sobre su vida íntima, es más, les envió buenos deseos a sus fans y dijo estar lista para lo que viene.

“Los quiero más. Estoy muy feliz y agradecidas y estoy lista para lo que siga este año, seguir sacando música, les agradezco el apoyo”, declaró.

“No, yo creo que no (hay personas que quieran hacerme daño). Yo creo que todo el mundo está viviendo su vida igual que yo y que Dios los bendiga a todos (…) Honestamente no (estoy enojada), puro amor, pura paz y pura buena vibra para todos”, añadió la cantante mexicana.

Por su parte, Pepe Aguilar se mostró duro ante los medios y señaló que no aclarará escándalos: “Si fuera a decir algo este no sería el lugar para decírtelo, porque estamos afuera de un aeropuerto y es un tabloide televisivo. Si estás hablando de cosas de familia, se arregla entre familia. Así es la vida, así debe ser, así es la manera en la que me enseñaron mis padres”.