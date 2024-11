Ángela Aguilar ignora la polémica y acude al evento, aunque sin tener contacto con la prensa

Finalmente, se llevó a cabo el evento en el que una revista reconoció a Ángela Aguilar como ‘Mujer del Año’ por su compromiso de mantener viva la música mexicana; sin embargo, la joven decidió no desfilar por la alfombra roja como el resto de las galardonadas, para no ser cuestionada por la prensa acerca de la controversia que causó su nombramiento en redes sociales y otras polémicas como la entrevista que otorgó a un medio estadounidense y que desató la reacción de Cazzu, expareja de su hoy esposo, Christian Nodal, con quien llegó al evento, así como con su mamá Anelíz, a la que nuestro lente captó en exclusiva.

¿Cuál fue el discurso de Ángela Aguilar?

Al recibir su reconocimiento mientras su marido la observaba sentado en primera fila, Ángela Aguilar agradeció su nombramiento a Farah Slim, directora editorial de la revista Glamour, y pronunció un discurso en el que se dijo afortunada de nacer en una familia de cantantes, pero también instó a las mujeres a mantener su propia narrativa y apoyarse unas a otras.

“Estoy verdaderamente agradecida con mi familia, con mi marido, con mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que yo estuviera aquí esta noche. Yo solamente quería ser cantante y gracias a ustedes lo estoy logrando, como diría mi abuela Flor Silvestre: ‘Le doy gracias a la vida que me ha dado tanto’”, declaró.

“Si pudiera terminar diciendo algo, y no soy nadie para dar consejos, pero yo quiero que nunca apaguen su voz, quiero que siempre sean genuinamente ustedes, quiero que se sientan en control de su narrativa y de su persona y que, apoyándonos juntas, logremos algo mejor. A todas las niñas que nos están viendo, lo repito, que no apaguen su voz, gracias a ustedes yo tengo más recuerdos que vida y me llevo esto como uno más, como decían mis colegas: ‘No creo que me lo merezco, pero trabajaré para hacerlo’”, recalcó ‘La Princesa del Regional Mexicano’.

¿Christian Nodal interrumpió su gira para estar con Ángela Aguilar?

Al terminar el evento donde Ángela Aguilar posó con el resto de las galardonadas, solo nuestras cámaras lograron captar su salida de la mano de su marido, quien interrumpió su gira por Estados Unidos solo para estar a su lado.