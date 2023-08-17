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FOTOS | ¡Ángela Aguilar tiene un romance con Josh Ball, jugador de la NFL!

Ángela Aguilar y Josh Ball, jugador de la NFL, ¿tienen una relación? ¡Al parecer hay pruebas! Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Angela sonriendo.jpg
Joshua pescando.jpg
Angela pose.jpg
Joshua en su casa.jpg
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Joshua entrenando.jpg
Angela foto en el espejo.jpg
Joshua día de partido.jpg
Angela posando.jpg
Joshua firmando.jpg
Angela de perfil.jpg
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Joshua con lentes.jpg
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