Ángela Aguilar va tras quienes manipularon foto con su imagen.

Ángela Aguilar confirma que no permitirá que se use su imagen indebidamente, atribuyéndole situaciones falsas como ocurrió recientemente, cuando en redes circuló una fotografía de una mujer desnuda que se aseguraba era ella.

Te puede interesar: EXCLUSIVA. Ángela Aguilar se sorprendió con el drag que la imita.

El asunto, ya está en manos de sus abogados encabezados por su propia tía, que buscará que el peso de la ley caiga sobre los que originaron este pernicioso rumor lesionando su imagen.

A mí me faltaron al respeto y por ende voy a actuar, ahora sí que con todo el peso de la ley y pues mi tía es mi abogada, entonces, imagínate. Entonces, pues nada, yo creo que tengo una gran responsabilidad, tengo una plataforma bastante grande, de mucha gente que me apoya, de mucha gente que me quiere, de mucha gente que busca ver cosas de mí. Yo creo que el respeto es lo más importante, no importa tu género, no importa quién te gusta, no importa cómo te decides percibir; el respeto al derecho ajeno es la paz

También te puede interesar: Ángela Aguilar está muy feliz por el éxito de su tema con Yuridia.

¿Ángela Aguilar tiene pareja sentimental? Ángela, desmiente que actualmente sostenga un romance con un artista plástico cubano.

Yo, soy muy honesta con ustedes y en el momento que yo salga con alguien, si es que se me antoja sacarlo, lo voy a sacar, pero ahorita felizmente soltera y con una nueva línea de perfume

¿Quién es el dueño del corazón de Ángela Aguilar? La cantante, confesó a quién le entrega todo su amor.

Te puede interesar: Alejandro Fernández aclara la polémica por imágenes en las que tiene copas de más.